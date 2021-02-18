Şarkıcı Gökçe: Bir müzisyen olarak piyasadaki yarışı reddediyorum; kendimi yarıştan çekince rahatladım

Şarkıcı Gökçe, sosyal medya fenomenlerine yönelttiği öne sürülen eleştirilerine açıklık getirerek; "Çok iyi, dünyaca ünlü bir gitarist arkadaşım var. Muhteşem ötesi bir video koyuyor, sadece 500 izleme. Ben kendimi örnek verdim sadece, başkasını örnek vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gökçe, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan 'Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu' programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

‘Eyvallah’ 5 Şubat tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkında pandemi süresi boyunca hissettiklerini anlattın biraz serzeniş biraz kabulleniş var. Çıkış hikayesini senden dinlemek isteriz.

"Pandemide herkes gibi ben de şoka girdim. O dönemde hiçbir şey üretemedim ama ister istemez herkes gibi ben de alıştım. Bu süreçte saksafon çalmayı öğrendim, bol bol üretmeye başladım, 'Eyvallah'ın düzenlemesini yaptım. Tabii oturduğum yerden hiçbir şey yapmamak da istedim, bazen çığlık atıp kaçasım geldiği olmuştur. Bu sene İtalya ya gitmek istedim daha önce görme fırsatım olmamıştı. Story’e 'Benimle kim İtalya’ya, kim Transilvanya’ya, kim Karadeniz'e gelir?' diye sorarken şarkının ikinci kısmında yazan ‘Güya gezecektim dünyayı Karadeniz'i baştan aşağı’ cümleleri ortaya çıktı.'Haksız durumlar olduğu için çok soğudum"

"Koronavirüs salgını nedeniyle karantinayı fırsata çevirenler oldu. Senin yayınladığın yazı ile konu bambaşka yerlere gitti ve yanlış anlaşılmalar oldu. Bu konuda neler söylersin?"

"Twitter'da kelime kısıtlaması olduğundan her şeyi yazamıyorsunuz ve maalesef Türkiye’de kitap okuma oranı çok düşük olduğu için okuduğunu anlamayan ve farklı algılayan çok insan var. Bu arada ben kendimle ilgili bir üzüntü yaşamadım. Çok iyi, dünyaca ünlü bir gitarist arkadaşım var. Muhteşem ötesi bir video koyuyor, sadece 500 izleme. Ben kendimi örnek verdim sadece, başkasını örnek vermek istemedim. Böyle bir yazı yazdım. Magazinciler tabii yazımı internet fenomenlerine söylemişim gibi yansıttı. Hiçbir şey yazmıyorum artık, duygularımı bile yazmıyorum. İnsanlar saldırmak için bekliyorlar.

Bir müzisyen olarak piyasadaki yarışı da reddediyorum. Biz ticaret yapmıyoruz, müzik yapıyoruz. Bir ücret karşılığında şarkı satın almayıp her şeyiyle kendiniz ilgilendiğiniz zaman daha çok yıpranıyorsunuz. Satın alsam bu kadar yıpranmam. Bu arada satın alabilirim de ama emek vermeyi tercih ediyorum. Verdiğim emek yayılmayıp duyulmuyorsa üzülüyorum. Böyle haksız durumlar olduğu için çok soğudum ve kendimi davula verdim. Davul çalıp şarkı söylüyorum. Kendimi yarıştan çekince rahatladım ve tekrar üretmeye başladım."

"Ailemden 2 kişiyi Koronavirüs'ten kaybettim"

Öte yandan Gökçe, 15 gün içinde ailesinden iki kişiyi Koronavirüs nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Takipçilerini Koronavirüs konusunda uyaran şarkıcı, "Maskeden sıkılanlar, koronayı hafife alanlar, aşıdan kaçanlar; bizim çektiğimiz acıları düşünün, olur mu? Sevdikleriniz yapayalnız veda etmesin" notunu düştü.