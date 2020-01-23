Şarkıcı Emre Aydın: Tatlıses’in şarkısı İsveçliye zor geldi

Şarkıcı Emre Aydın, İbrahim Tatlıses’in “Yalnızım Dostlarım” şarkısını seslendirdi. Şarkının aranjesini önce İsveç’te yaptıran rock’çı, sonuçtan memnun kalmadı. Aydın, “Bu eser İsveçlilere çok zor geldi.” dedi.

Sözü Tahir Paker’e, müziği Burhan Bayar’a ait şarkıyı seslendiren Aydın, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şarkıyı ruhunu bozmadan modernize ederek seslendirmeye çalıştım” dedi.

"Makamı algılayamadılar"

“Yalnızım Dostlarım”ın aranjesinin bir kısmı İsveç’teki bir stüdyoda, bir kısmı ise Türkiye’de Burak Bedirli tarafından yapıldı. Emre Aydın, İsveçli müzisyenlerin şarkının makamını algılamakta zorlandıklarını söyledi. Aydın, “Bu eser İsveçlilere çok zor geldi, o yüzden şarkıyı kendi aranjörüme tamamlattım.” diye konuştu.