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Magazin

Şarkıcı Edis: Zeynep Bastık’la dans görüntülerimiz çok abartıldı, böyle magazine alışık değiliz

Zeynep Bastık'ın YouTube kanalına konuk olan Edis, dans görüntülerinin gündem olmasına tepki gösterdi

03 Ocak 2022 08:52

Şarkıcı Edis, şarkıcı arkadaşı Zeynep Bastık’ın hazırladığı YouTube kanalındaki yılbaşı özel programına konuk oldu. Bastık ile danslarının çok abartıldığını söyleyen Edis, "Böyle magazine alışık değiliz" diyerek tepki gösterdi.

2021 yılını değerlendiren Edis, Bastık’ın sorduğu “2021 yılının en abartılmış olayı neydi?” sorusuna yaptıkları dansı gösterdi. “Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu” diyen Edis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!”

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