Şarkıcı Edis, hastaneye kaldırıldı

Hafta sonu Erzurum Palandöken'de konser veren şarkıcı Edis Görgülü, İstanbul dönüşü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede zatürre başlangıcı teşhisi konan Edis, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen konserlerini erteledi.

Hastayım, yardım edin

Hafta sonu Palandöken'de soğuk algınlığına aldırmadan konsere çıkan ve konser sırasında seyirciye "Sesine güvenen arkadaşları sahneye bekliyorum, çok hastayım, bana yardım edin" diye seslenen şarkıcı Edis'in sağlık durumu İstanbul’a dönüşte daha da ağırlaştı. Şiddetli öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle doktora giden Edis’e zatürre başlangıcı teşhisi kondu. Apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yatış işlemleri yapılan Edis'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edis’in önümüzdeki üç konserinin de ileri tarihlere ertelendiği öğrenildi.

Edis Görgülü kimdir?

Edis Görgülü 28 Kasım 1990 tarihinde Londra’da doğdu. Edis Görgülü İzmir’de büyüdü. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanınca İstanbul’a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda, menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Aralık 2014’te çıkış single’ı “Benim Ol”u yayımlayarak ün kazandı. “Benim Ol”, eleştirel başarı yakaladı ve Türkiye’de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi’nde iki numaraya kadar yükseldi. Ardından yayımladığı “Dudak” (2016) ve “Çok Çok” (2017) da single’ları da ilk single’a benzer şekilde Türkiye’de iki numara oldu. Müzik eleştirmenleri Edis’in çıkışını başarılı buldu, şarkıcı bugüne kadar Altın Kelebek Ödülleri ile Kral Türkiye Müzik Ödülleri ile dahil olmak üzere birçok ödül töreninden En İyi Çıkış Yapan Sanatçı dalında ödüller kazandı.