Şarkıcı Ebru Yaşar, "Eşinden harçlık almak her kadını mutlu eder" dedi.

Hürriyet'ten Tülay Demir'e konuşan Yaşar, "Bir röportajınızda da 'Ben para değerlendirmekten anlamam, tüm kazancımı eşime verir, ondan harçlık alırım' demişsiniz. Necat Bey’e bu kadar mı güveniyorsunuz?" sorusuna, "Aslında ben tam olarak böyle cümleler kurmadım ama bazen satırlara aktarılırken yanlış yazılabiliyor." yanıtını verdi.

Yaşar, "Ben zaten bugüne kadar kendi paramı hep kendim kazandım, 25 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Tabii ki kendi yatırımlarımı da yine kendim yaptım. Para değerlendirmekten anlarım. Ama evlilik ortak bir müessese. Bizim aramızda 'Onu sen ödedin, bunu ben yaptım' gibi şeyler yok çok şükür. Herkes üstüne düşeni yapıyor." diye konuştu.

Yaşar, "Yani sözlerimden neden öyle bir sonuç çıkarılmış bilmiyorum. İkimizin de ayrı ayrı kartları var. Ama sonuçta eşim tabii ki evin reisidir. Tabii ki birçok harcama ona aittir. O anlamda insanın eşinden zaman zaman destek alması, harçlık alması güzel bir şeydir. Bu, her kadını mutlu eder bence." ifadesini kullandı.