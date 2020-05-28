Şarkıcı Ebru Şancı: Oğlumuzun sünnet düğününü şatoda yapacağız

Şarkıcı Ebru Şancı, 2015 yılında evlendiği futbolcu Alpaslan Öztürk ile oğullarının sünnet törenini şatoda yapacaklarını dile getirdi.

Oğluna 7 aylık hamile olan Ebru Şancı, “Oğlumuzun adını Kürşat Fırat koyacağız. Zamanı gelince sünnet düğününü de bizim evlendiğimiz tarihi Kasteel Den Brandt Şatosu’nda gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Şancı, “İstediğim gibi bir evlilik teklifi gelmedi ama 10’uncu yılımızda telafi etmesini bekliyorum. İkizlerimiz tüp bebek. Oğlumuz ise kendiliğinden, tamamen doğal. Allah nasip ederse durmak yok, iki çocuk daha istiyorum, 5 olsun. Ben kıskancım ama sinsiyim. Alpaslan ise kıskançlıkta tam bir ruh hastası." ifadesini kullandı.