Şarkıcı Dolly Parton, 75 yaşında Playboy'a yeniden kapak olmak istediğini söyledi

Country şarkıcısı Dolly Parton, 75 yaşına girerken yeniden Playboy dergisine kapak olmak istediğini söyledi. Parton, en son 1978 yılında kapak olduğu dergide yeniden yer almasıyla ilgili olarak "Eğer beni tekrar kapak yaparlarsa bunun büyük olay olacağını düşünüyorum" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 60 Minutes Australia isimli bir programa konuşan Parton, sahne dünyasından emekliye ayrılmayı düşünmediğini söyledi ve "Daha 74'üme girmedim" dedi. Parton, Playboy dergisinin yeniden kapağında yer almayı planladığını söyledi.

En son 1978 yılında Playboy'a kapak fotoğrafı çekildiğini anlatan Parton, “Bakın, yıllar önce Playboy dergisine çıkmıştım. Eğer beni tekrar kapak yaparlarsa bunun büyük olay olacağını düşünüyorum ama yaparlar mı bilmiyorum" dedi.