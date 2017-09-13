Şarkıcı Davut Güloğlu 5.5 yıl sonra albüm çıkarıyor

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- KARADENİZ müziğinin beğenilen şarkıcısı Davut Güloğlu, 5.5 yıl aradan sonra hazırladığı yeni albümle müzik piyasalarına dönüyor.

Memleketi Rize’de bulunan şarkıcı Davut Güloğlu, 16 eserden oluşan 9’uncu albümünün kısa bir süre sonra piyasaya çıkacağını açıkladı. 5.5 yıl aradan sonra bir albüm yaptığını hatırlatan Güloğlu, “Sevenlerimiz ‘Nerdesin?’ diye soruyordu. Genelde en fazla 3 yıl arayla albüm çıkarıyordum. Bu kez ara biraz uzun oldu. İstanbul, Yalova ve Rize’de inşaat işleri yapmaya başladım. Bu nedenle biraz yoğunlum oldu. Ama beklemeye değecek güzel bir albüm geliyor” dedi.

\"MİCHAEL JACKSON ŞARKILARI ÜZERİNE KEMENÇE ÇALDIM\"

Karadeniz müziğini etnik pop tarzında yaptığını ve bu sayede kemençeyi dünyaya sevdirdiğini anlatan Güloğlu, şöyle devam etti:

“Dünyanın her yerinde albümlerimiz sevilerek dinleniyor. Fransa’dan ödül aldık. Küba’dan davet edildik. Müziğin bugünkü nesil ve dünya düşünülerek yapılması lazım.Karadeniz’de kendi otantiğinde güzel eserler yapılıyor. Genel anlamda Karadeniz müziği bugün Türkiye’de en popüler müzik dalı. Pop müzik yaptığımda bile Karadeniz’i ve kemençeyi hep önde tuttum. Ben Michael Jackson şarkıları üzerine çok kemençe çaldım. Onu dinlerdim ve üzerine kemençe koyardım. Bugün Karadeniz müziği çok iyi bir yere geldi. Ünlü eğlence merkezlerinde Karadeniz müzikleri çalınıyor. Güzel yapılan yemek nasıl yeniyorsa, güzel yapılan her eser dinleniyor.\"

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