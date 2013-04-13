Şarkıcı Çelik kadın kılığına girdi

Şarkıcı Çelik, Göztepe Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği "Şizoid" isimli gösteri için kadın kılığına girdi.

Çelik'in fotoğraflarını oyuncu Tolga Karel çekti.

"Şizoid"i kendisinin yazıp yönettiğini belirten şarkıcı Çelik, "popçu sendromu"ndan sıkıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini söyledi:

"Bu proje bir afiş, bir tabela. Asıl olan, bu afiş ve tabelanın işaret ettiği şey. Ben hep işimle konuşulmak istedim ve işimde idealim her zaman kendimi aşmak oldu. Bu gösteriye gelen herkes, bundan sonra yapmak istediklerimle ilgili sadece bir ipucu görecek."

Çelik, "Artık devir değişti, e tabii Çelik de değişti" şarkısı üzerinden, değişimi protest bir tarzda sahneye koyacağını söyledi.