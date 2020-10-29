Şarkıcı Berkay: 10 günde bir Koronavirüs testi yaptırıyoruz

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, 10 günde bir Koronavirüs testi yaptırdıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’na yaygın test konusundaki eleştiriler ve halkın Koronavirüs testi yaptırma konusundaki sıkıntıları devam ederken, bu konuda ‘imtiyazlı’ olan kişilere her gün bir yenisi ekleniyor.

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, sık sık Koronavirüs testi yaptırdıklarını açıkladı. Ultra lüks araçlarıyla İstanbul’da bir benzin istasyonuna girdikleri sırada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ikili, 10 günde bir Covid-19 testi yaptırdıklarını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; hastaneden geldiklerini söyleyen Berkay, "Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up yaptırdık. 10 günde bir Koronavirüs testi yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.