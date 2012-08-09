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Yaşam

Şarkıcı Berkant hastaneden taburcu edildi

Kanser teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Berkant moral bulması için evine gönderildi

09 Ağustos 2012 13:53

Selçuk Ural'ın başbakana yardım çağrısında bulunduğu Bay Samanyolu lakaplı ünlü şarkıcı Berkant Akgürgen, hastaneden eve gönderildi.

40 yıldan fazla süredir unutulmayan ve hiç eskimeyen "Samanyolu" şarkısını dünya müziğine armağan eden Türk Müziği"nin efsane ismi Berkant'ın tedavisine evinde devam edilecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, Koşuyolu Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören şarkıcının yakın dostu Selçuk Ural, "Kendisi hastalığını bilmiyor. Söylemedik. Çünkü morale ihtiyacı var. Vücudu kemoterapiyi kaldırmadı. Başka bir tedavi deneyeceklermiş. Moral bulması için evine gönderildi. Bizim devlet yetkiilerinden isteğimiz, kapıda bir özel ambülansın bekletilmesi. Acil bur durumda özel hastaneye anında nakledebilmek. Kültür Bakanlığı'ndan yetkililer aradı.Konuşuyoruz, yardımcı olacaklarını söylediler." dedi.

Geçen cumartesi Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda Semiha Yankı, Gökben, Selçuk Ural, İskender Doğan ve Nil Burak'la beraber konser vermeye hazırlanan Berkant'ın nefes alma sorunu yaşadığı ve durumu ağırlaştığı için sahneye çıkamadığı öğrenildi.

Berkant geçen ay Kuruçeşme Arena'daki konsere de kadrosunda olduğu halde nefes darlığı nedeniyle çıkamamış, kulisten izleyip dönmek zorunda kalmıştı.

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