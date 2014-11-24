'Şarkı seslendirmek bambaşka bir zorluk'

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, “Unutursam Fısılda” filminde seslendirdiği şarkılar için, “Oyunculuk da çok basit görülüyor. Fakat bin tane zorluğu var. Şarkı söylemek, beste yapmanın dışında yorum olarak şarkıyı seslendirmek de bambaşka bir zorluk. Şarkıyı ezberlerken tonu teknik olarak her şeyi oturtup ondan sonra ‘pastanın süsü' olarak yorumları koymak gerekiyor” dedi.

Abdullah, dışarıdan basit görünen her şeyin gerçekten zor olduğunu, bunun zamanla anla anlaşıldığını söyledi.

Abdullah, son filmi “Unutursam Fısılda”da Kenan Doğulu'nun büyük desteğini gördüklerini söyledi.

Uydu aracılığı ile yayın yapan MBC4 kanalı için Zeynep Özek'in hazırladığı ‘Turki Ekstra' programında ‘Unutursam Fısılda' filminin ekibi ile yapılan röportajlar ekrana getirildi. Filmde 70'li yılların ruhunu barındıran şarkılardan 6 tanesini seslendiren filmin başrol oyuncu Abdullah, şarkı söylemenin zor olduğunu gördüğünü söyledi.

Farah Zeynep Abdullah, zorlukların zaman içerisinde anlaşılabildiğini anlatırken, şöyle dedi:

"Oyunculuk da çok basit görülüyor. Fakat bin tane zorluğu var. Şarkı söylemek, beste yapmanın dışında yorum olarak şarkıyı seslendirmek de bambaşka bir zorluk. Şarkıyı ezberlerken tonu teknik olarak her şeyi oturtup ondan sonra ‘pastanın süsü' olarak yorumları koymak gerekiyor. Bu yapımda Kenan Doğulu bütün süreçte desteği ile hep arkamızdaydı."

Kenan Doğulu'nun bu film için 10 beste hazırladığı, 1'isini kendisinin söylediği hatırlatıldı.