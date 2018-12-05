Sarıyer'deki yüzlerce gecekondu için 'İmar Barışı' şoku!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sarıyer Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, 'İmar Barışı' kapsamında verilen yapı kayıt belgesiyle iptal edilen yıkım kararlarının 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nu kapsamadığı ve yıkım kararlarının devam ettiği belirtildi.

Sarıyer Manşet'in haberine göre, İmar Barışı Kanunu’nun içeriğinde; 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunun 13. maddesi kapsamında kaçak yapılar hakkında alınan yıkım kararlarının iptaline dair ifade bulunmayınca Sarıyer Belediyesi, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşünü istedi.

Bakanlık: Yıkım kararları devam edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden Sarıyer Belediyesi’ne gönderilen yazıda, "Ruhsatsız / ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca verilen yıkım kararları 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16’ıncı maddesi kapsamında kalmadığından aksine bir yargı kararı bulunmadıkça iptal edilmeyeceği ve 2960 sayılı kanun kapsamında verilen yıkım kararları doğrultusunda idaresince yıkım işlemlerine devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir" denildi.

Bu kararla birlikte İmar Barışı'na başvuruda bulunduğu halde yapı kayıt belgesi alan binlerce gecekonduya ait daha önce alınan yıkım kararları devam edecek. Bu kapsamdaki gecekondu mahallelerinin bulunduğu arazilerin büyük kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Sarıyer Belediye Meclisi'nin bu mahallelerin mülkiyet sorununun çözümüne yönelik meclisten çıkarttığı imar planları ise İBB Meclisi'nin gündemine alınmadan geri gönderilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, geçtiğimiz mayıs ayında, "Boğaz Kanunu’nda denizi gören öngörünümde olan tepelerin arka taraflarını, yamaçlarını barışa dahil ettik" demişti.