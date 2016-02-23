Sarısülük'ün katilinin arkadaşı: Bugün olsa ben de aynısını yapardım

Ankara’da Gezi olayları sırasında polis Ahmet Şahbaz’ın kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün davasında tanık polisler dinlendi. Ethem’in avukatlarına bilgi verilmeden gerçekleştirilen duruşmanın ilk celsesi dün görülürken tanık Polis Erol Uludağ ifadesinde Şahbaz’ı savunarak “Bugün o durumda olsam ben de aynı şeyi yapardım” dedi.

Birgün’den Can Uğur’un haberine göre, tanık sıfatıyla ifade veren polislerden, Erol Uludağ ve Serkan Güçlü, Ankara 8. Ceza Mahkemesi’nde hazır bulundu. Olayın tanığı sıfatıyla ifade veren polislerin Ahmet Şahbaz’ı savunmaları ise dikkat çekti.

“Usulsüzlük var”

Davanın avukatları ise yaptıkları değerlendirmede konuyla ilgili usul hatası yapıldığına dikkat çekti. Avukatlar, tanıklara önceki ifadelerinin hatırlatıldığını ardından söz verildiğine vurgu yaparak usulen böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Hepimiz hedefiz”

Konuya ilişkin olarak Ethem’in kardeşi İkrar Sarısülük de açıklamalarda bulundu. Neredeyse her gün aleyhlerinde devlet tarafından bir karar alındığını söyleyen İkrar Sarısülük, “Bir polis ordusu yaratıldı. Kim bu orduya karşı sokağa çıkarsa kim fikrini söylerse hedef oluyor. Bu ordunun başındaki kişi de bellidir. Kendisine karşı en ufak bir eleştiride hedef haline geliyoruz. Polislerin ‘ben olsam aynı şeyi yapardım’ sözleri de bu zihniyeti açık biçimde gözler önüne seriyor. Sayelerinde hepimiz açık hedef olduk” diye konuştu.

“Adli kontrol şartı kaldırılsın”

Gezi olaylarında Ankara’da Ethem Sarısülük’ü öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz’ın avukatı müvekkilinin yurtdışı yasağının kalkmasını istedi. Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Ahmet Şahbaz’ın avukatı müvekkili için uygulanan “Cuma günleri bulunduğu yerin karakoluna giderek imza vermesi” şeklindeki adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkma yasağının kaldırılması için Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.