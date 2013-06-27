Sarısülük'ü vuran polisi serbest bırakan hakim: Vicdanım rahat

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün katil zanlısı polisi serbest bırakan Hâkim Mustafa Aydın’ın, eleştiriler üzerine “Polisin eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığı yönünde yoğun delil var. Vicdanım rahat. Milyonların bir araya gelmesi vereceğim kararı etkilemez” dediği öğrenildi.



Sarısülük’ü öldürmekle suçlanan polis A.Ş. 25 Haziran’da savcılığa çağrılmış ve ‘Meşru müdafaada sınırın aşılması suretiyle ölüme neden olmaktan’ tutuklanması istemiyle Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmişti. Hâkim Mustafa Aydın, polisin tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Edinilen bilgilere göre Hâkim Aydın, kamuoyunda tepkiye neden olan kararla ilgili yakın çevresine yaptığı açıklamada “Kararı delillere göre verdim” dedi. Sarısülük’ün vurulma anına ilişkin görüntüleri defalarca izlediğini anlatan Aydın’ın şöyle dediği belirtildi:



Mermi sekmiş olabilir

“Şüpheli polis memurunun durumu göz önüne alındığında kafaya doğru ateş durumu görülmedi. ‘Kasten adam öldürme’ şüphesini ortaya koyacak herhangi bir delil saptanmadı. Maktulün kafasına mermi isabet ettiği an, silahın namlusunun maktulün başından yukarıya doğru çevrildiği görülüyor.” Sarısülük’ün ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda, ‘merminin sekmediği’ tespiti yapılmıştı. Aydın’ın bu durumla ilgili de “Mermi deforme olmamış olsa bile sekme ihtimalinin yüksek olduğu, mermi üzerinde mikroskobik, yabancı partikül testinin uygun olacağı düşünülmektedir” yorumu yaptığı ifade edildi. Hâkim Aydın’ın ‘meşru müdafaa’ konusunda şöyle dediği öğrenildi: “Şüpheliyi, mahkemeye gelmeden önce ‘tutuklayacağımı’ düşünüyordum. Görüntüleri izleyince kararım değişti. Meşru müdafaa, öldürme korkusu, linç edilme endişesi nedeniyle havaya ateş etme durumu meydana gelirse oluşur. Bu durumda ceza verilmeyebilir. Vicdanım rahat. Milyonların bir araya gelmesi vereceğim kararı etkilemez. Görüntülerde şüpheli polisin eylemciler tarafından sıkıştırıldığı görülüyor. 37 taş isabet ettiğine ilişkin rapor var. Öldürülme korkusuyla hareket ettiği anlaşılıyor.”





'Adamsın' tweetine soruşturma



Bu arada polis A.Ş’yi serbest bırakan hâkim Aydın’ı , ‘Adamsın ellerinden öpüyorum’ tweet’i atarak kutlayan Memur Suçları Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Zekeriya Ünalmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘devlet memuru itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak’tan disiplin soruşturması başlatıldı.