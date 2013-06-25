T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarısülük kararını veren hakime tebrik tweeti: Adamsın, ellerinden öperim

Ünalmaz: Gezi olaylarında Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olduğu belirtilen polis memuru hakkındaki tutuklama istemini reddedn hakim, adamsın! Ellerinden öperim

25 Haziran 2013 11:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Memur Suçları Soruşturması Bürosu Müdürü Zeki Ünalmaz, Ethem Sarısülük'ü vuran polis memurunu tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde kararı veren hakimi, tweet atarak kutladı.

Ethem Sarısülük ’ü öldürmekle suçlanan şüpheli memuru öğlen saatlerinde sürpriz bir şekilde ifade işlemi için savcılığa çağrıldı. Basın ve Ethem Sarısülük’ün ailesinin avukatlarında saklanarak yapılan ifade işleminin ardından, savcı şüpheli polis memurunu “Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması Suretiyle Ölüme Neden Olma” suçundan tutuklama istemiyle Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Hakim Mustafa Aydın , şüpheli polis memurunun tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Bu kararı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun Müdürü Zeki Ünalmaz tarafından yayınlanan tweet’le kutlandı. Ünalmaz yayınladığı mesajında “ Gezi olaylarında nedeniyle Ethem Sarısülük’ün ölümüne neden olduğu belirtilen polis memuru hakkında tutuklama isteminin reddeden hakim adamsın ellerinde öpüyorummm” dedi.

ETİKETLER

zeki ünalmazhakimethem sarısülükadamsıntweetmemur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24