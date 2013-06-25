Sarısülük kararını veren hakime tebrik tweeti: Adamsın, ellerinden öperim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Memur Suçları Soruşturması Bürosu Müdürü Zeki Ünalmaz, Ethem Sarısülük'ü vuran polis memurunu tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde kararı veren hakimi, tweet atarak kutladı.

Ethem Sarısülük ’ü öldürmekle suçlanan şüpheli memuru öğlen saatlerinde sürpriz bir şekilde ifade işlemi için savcılığa çağrıldı. Basın ve Ethem Sarısülük’ün ailesinin avukatlarında saklanarak yapılan ifade işleminin ardından, savcı şüpheli polis memurunu “Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması Suretiyle Ölüme Neden Olma” suçundan tutuklama istemiyle Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Hakim Mustafa Aydın , şüpheli polis memurunun tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Bu kararı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun Müdürü Zeki Ünalmaz tarafından yayınlanan tweet’le kutlandı. Ünalmaz yayınladığı mesajında “ Gezi olaylarında nedeniyle Ethem Sarısülük’ün ölümüne neden olduğu belirtilen polis memuru hakkında tutuklama isteminin reddeden hakim adamsın ellerinde öpüyorummm” dedi.