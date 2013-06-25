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Sarısülük’ün avukatı: Bundan sonra polis, taş atana cesaretle silah kullanabilir

Bayraktar: Mahkemenin hakimi katil zanlısının kendini savunmak amacıyla uydurduğu birkaç yalana bakarak karar verdi

25 Haziran 2013 19:00

Hülya Karabağlı / ANKARA
 

Mülkiyeliler Birliği’nde, çok sayıda sivil toplum kuruluşları, Sarısülük’ün ailesi ve avukatı Kazım Bayraktar bir basın toplantısı düzenlendi. Bayraktar, ”Ethem ikinci kez katledildi” dedi.

Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında 26 yaşındaki Ethem Sarısülük'ü başından vurarak öldüren polis memurunun serbest bırakılmasını ailenin avukatı Kazım Bayraktar, “Bundan sonra polis her taş atana cesaretle silah kullanabilir” diye değerlendirdi. Bayraktar, AİHM’e gideceklerini söyledi.

 

'Zanlının uydurduğu birkaç yalana bakarak karar verildi'

 

Bayraktar, T24’e, “Mahkemenin gerekçeli kararında görüntü kayıtları, otopsi raporu, balistik raporu ve keşif sırasında tespit yapan bilirkişilerin görüşleri yoktu. Bilirkişi raporunda yer alan "Mermi sekme izinin olmadığı doğrudan 4.8 metre mesafesinden ateş edildiği tespiti' mahkemenin gerekçeli kararında yer almadı” dedi. Otopsi ön raporunda Ethem’in havaya ateş edilerek vurulmadığının net bir biçimde ortaya çıktığına dikkat çeken Bayraktar, “Mahkemenin hakimi katil zanlısının kendini savunmak amacıyla uydurduğu birkaç yalana bakarak karar verdi” dedi.

 

Hukuka ve adalete karşı cüretkar bir karar 

 

“Hukuka ve adalete karşı cüretkar bir karar” diyen Bayraktar, katil zanlısı serbest bırakılırken hala yurt genelinde gösterilerin  sürdüğünü hatırlattı. Mahkeme kararının Ethem’i vuran polisin görevini sürdürmesine engel olmadığını vurgulayan Bayraktar,  “Bundan sonra cesaretle  silah kullanabilirler. Taş atan herkese; polis ateş ettiğinde bu mahkeme kararı önümüzde duracaktır. Bu karar polise güvence veren, suç işlemeyi teşvik edici bir karardır.”


STK’lardan ortak açıklama

 

KESK, DİSK, TMMOB İKK, ATO, TDB VE TÜRK-İŞ SENDİKAL GÜÇBİRLİĞİ ortak açıklama yaptı. Sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak, "Demokratik haklarını kullanan insanlara şiddet uygulayan polisin aksine, Ethem'in ne kaskı, ne yeleği, ne de silahı vardı. Ethem orada bizlerle barışçıl bir hak arayışındaydı. Polisin uygulamış olduğu şiddetin meşru müdafaa olarak adlandırılması kabul edilir değildir" dedi.

Burada bir konuşma yapan avukat Bayraktar, "Ethem, 1 Haziran'da halkların vicdanında katil olan polis tarafından katledildi, dün ise bu katil zanlısı yargı tarafından cüretkar bir kararla serbest bırakıldı, Ethem ikinci kez katledildi" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

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