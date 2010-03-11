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Yaşam

Sarışınların nesli tükeniyor mu?

Genetik uzmanı Axel Kahn, son sarışının 2200 yılında Finlandiya'da doğacağını öne sürmüştü.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Genetik uzmanı Axel Kahn, birkaç yıl önce yaptığı açıklamayla tartışma yaratmıştı. Kahn, dünya üzerindeki son sarışının 2200 yılında Finlandiya'da doğacağını öne sürmüştü.


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Nüfus artışı etkili


6.5 milyarlık dünya nüfusunun 5 milyarı sarışınların pek de yaygın olmadığı Afrika ve Asya'da yaşıyor. Kahn'ın araştırma sonuçlarına göre 9 milyara çıktığında, artışın neredeyse tamamı bu kıtalarda yaşanacak. Dolayısıyla doğal sarışınların oranı, toplam nüfusta daha da azalacak.



Kahn'a göre böylece, bir kişinin hem annesi hem de babasından sarışın geni alması da gittikçe imkânsız hale gelicek. Dolayısıyla 2200 yılına gelindiğinde son kez doğal bir sarışın dünyaya gelecek.


Karşıt iddialar



Bu görüşe karşı çıkanlar da var. Örneğin Edinburg Üniversitesi'nden dermotoloji profesörü Jonathan Rees, sarışınların azalabileceğini, fakat sarışın geninin ortadan kalkmayacağını öne sürüyor.


Sarışınlar neden popüler?


ABD'li bilim adamı Thomas Thelen'in yaptığı araştırmaya göre toplumda hangi saç rengi daha az görülüyorsa o renk saçlı kişiler daha çekici kabul ediliyor. Birçok toplumda sarışınların çekici olmasının nedeni sayılarının daha az olması.

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