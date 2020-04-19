Sarılmayı özleyenlere 'ağaçları kucaklayın' önerisi

İzlanda Orman Müdürlüğü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle fiziksel teması özleyenlere ormandaki ağaçlara sarılma önerisinde bulundu.

Orman Müdürlüğü yetkilisi İzlanda radyo ve televizyon kurumu RUV’ye yaptığı açıklamada, "Bir ağacı kucakladığınızda bunu önce ayak uçlarınızda, sonra bacaklarınızda, göğsünüzde ve en sonda başınızda hissedersiniz" diye konuştu.



"Bir ağacı kucaklarken gözlerinizi kapatın" tavsiyesinde bulunan yetkili, "Bu harika bir rahatlama duygusu. Sonrasında yeni bir güne ve getireceği zorluklara hazırlıklı olursunuz"’ ifadelerini kullandı.



Ancak yetkililer çok sayıda insanın sarıldığı ağaçların enfeksiyon yuvası haline gelmemesi için ormanın derinliklerinde bir ağaç seçilmesini tavsiye ediyor.