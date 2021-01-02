Sarılar, Olay TV’de partilere ayırdıkları süreleri paylaştı: Rakamlar ortada, neden kapattınız?

26 gün sonra yayın hayatını sonlandıran Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalda partilere ayırdıkları süreleri paylaşırken, "Sahi neden kapattırdınız?" diye sordu.
25 Aralık'ta kapatılan Olay TV'nin 26 günlük yayın hayatında Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen Süleyman Sarılar, kişisel Twitter hesabında partilere ayırdıkları süreyi paylaştı.
AKP'ye 766 dakika HDP'ye ise 51 dakika ayırdıklarını aktaran Sarılar, "Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?" diye sordu.
Ne olmuştu?