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Medya

Sarılar, Olay TV’de partilere ayırdıkları süreleri paylaştı: Rakamlar ortada, neden kapattınız?

02 Ocak 2021 14:25

26 gün sonra yayın hayatını sonlandıran Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalda partilere ayırdıkları süreleri paylaşırken, "Sahi neden kapattırdınız?" diye sordu.

25 Aralık'ta kapatılan Olay TV'nin 26 günlük yayın hayatında Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen Süleyman Sarılar, kişisel Twitter hesabında partilere ayırdıkları süreyi paylaştı. 

AKP'ye 766 dakika HDP'ye ise 51 dakika ayırdıklarını aktaran Sarılar, "Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?" diye sordu.

Ne olmuştu?

İş insanı Cavit Çağlar'ın yüzde 100 lisans hakkına sahip olduğu Olay TV,  iş insanı Hüseyin Köksal'ın sermaye koymasıyla 30 Kasım'da yayın hayatına başlamıştı.

"Habercilik fabrika ayarlarına dönüyor" sloganıyla yayın hayatına başlayan kanal sadece 26 gün yayında kalmıştı. 25 Aralık'ta Nevşin Mengü'nün sunduğu Ana Haber'de kanalın genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar yayına çıkarak süreçle ilgili bilgi vermiş ve iş insanı Cavit Çağlar'ın kendisine baskı altında olduğunu söylediğini aktarmıştı. 

Çağlar ise ekranın karardığı akşam "Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti" diyerek kanalı kendisinin kapattığını ima etmişti. Süleyman Sarılar ise 26 günlük yayın boyunca Çağlar'ın her hangi bir rahatsızlığını dile getirmediğini söylemişti 

T24'ün sorularını yanıtlayan gazeteci Süleyman Sarılar, HDP gerekçesi olmasa da kanalın kapatılacağını söylerken partilere göre canlı yayın sürelerini paylaşmıştı. 

TBMM TV'den canlı olarak verilen HDP’nin Meclis Grup toplantısının Olay TV'den yayınlanmasını "devlete meydan okuma" olarak yorumlayan Çağlar'ın kanalı satmak istediğini ama izin verilmediğini belirten Sarılar, iş insanı Cavit Çağlar'ın "mağdur" olduğunu ifade etmişti.  Sarılar baskı olacağını öngördüklerini ama kapatılmayı beklemediklerini, yeni bir mecrada devam etmeleri durumunda mevcut yayın çizgisinden "geri adım atmayacaklarını vurgulamıştı.

TIKLAYIN - Süleyman Sarılar: 26 günde 766 dakika AKP yayını yapan Olay TV, toplam 51 dakikalık HDP yayını bahane edilerek kapatıldı!

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