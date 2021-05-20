Sarıkaya: Bilim Kurulu’na hukuki mütalaa veren hukukçular, Viranşehir Savcısı’nın sözlerinin hukuki açıdan önem arz etmediğini söyledi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savıcısı Eyüp Akbulut'un salgın tedbirleri, maske zorunluluğu ve aşı uygulamasında hukuksuzluklar olduğunu belirterek, re'sen soruşturma başlatmasına ilişkin olarak, "Bilim Kurulu’na hukuki mütalaa veren hukukçularla konuştum. Viranşehir Savcısı’nın sözlerinin hukuki açıdan bir önem arz etmediğini belirttiler" dedi.

Sarıkaya, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.Levent Akın’la salgın tedbirlerini hukuk çerçevesinde ele aldıkları görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kurulu’nun içinde sağlık hukuku üzerinde ciddi çalışmaları olan hukukçular da yer alıyormuş. Yasaklara yönelik kararlar alınmadan önce onların incelenmesine sunuluyormuş. Onlar da temel sağlık hizmetleri açısından hangilerinin kanunlara uygun olarak yapılabileceğini, hangilerinin yapılamaz olduğunu belirliyormuş.

'Hukukçu arkadaşlarımızın getirdiğimiz bazı kısıtlamaları kanuna uygun bulmayıp düzeltmemizi rica ettikleri durumlar da oldu' deyip devam etti:

'Yoksa bu kararları nasıl tavsiye edebiliriz? Hukuki olmayan bir kararın altına nasıl imza koyabiliriz?..'

Prof. Dr. Levent Akın bu noktada da kalmadı, devamını getirdi:

'Bir kişi, başka bir kişinin meskeninde mahkeme kararı olmadan arama yapamaz; bir durum hariç. O da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun bizim de iyi bildiğimiz 67’nci maddesidir. Bize bir eve girme ve vücuduna dokunarak muayene etme hakkını verir. Buna karşı direnen (mümaneatı görülen) de cezalandırılır…'

Bilim Kurulu’na hukuki mütalaa veren hukukçularla da konuştum. Viranşehir Savcısı’nın sözlerinin hukuki açıdan bir önem arz etmediğini belirttiler.

Bu noktada da kalmayıp UHK’nun verdiği yetkileri anımsattı. Öncelikle İçişleri Bakanlığı’nın genelge ile cezaları belirlemediğinin altını çizdi. Bilim Kurulu’nun tavsiyesini Sağlık Bakanlığı’nın karara bağlamasıyla sürecin başladığını, İçişleri Bakanlığı’nın bu kararları bir genelge ile valilere ilettiğine vurgu yaptı. UHK’nun 27 ve 28’inci maddelerine atıf yaparak, il ve kasabalarda bulunan pandemi meclislerinin, mahallin sağlığını göz önünde bulundurarak hastalığın yayılmasını engelleme yetkisine sahip olduğunu belirttiler. Bunun için gerekli önlem neyse belirleme hakkına da sahip olduğunun altını çizdiler. Başka kanunlara da atıf yaptılar. Anlaşılan o ki, Bilim Kurulu’nda salgını durdurmak için önlemler belirlenmekle kalmayıp, bunun hukuki altyapısının olup olmadığına da bakılıyor."