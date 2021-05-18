Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın tedbirleri hukuka aykırıdır, soruşturma başlatıyorum

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Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savıcısı Eyüp Akbulut, Youtube kanalından bir video yayınlayarak salgın tedbirleri, maske zorunluluğu ve aşı uygulaması hakkında resen soruşturma başlattığını açıkladı. Herkesin elindeki delilleri soruşturma dosyasına gönderebileceğini söyleyen Akbulut, salgın tedbirlerinde hukuksuzluk olduğunu belirtti.

Youtube'da yayınladığı video ile başlattığı soruşturmayı duyuran Akbulut, uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Akbulut, il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararları da değerlendirerek "Bir kanunda vali gereken tedbirleri alır denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bize aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir" dedi.

Kabahatler kanunun 32. Maddesi'nin istismar edildiğini söyleyen savcı Akbulut, alınan kararların kanuni dayanaklarının yetersiz olduğunu ifade ederek "En son hıfzıssıhha kanunun uyarınca idari yaptırım kararları verilmesi kararlaştırılmış gibi görünüyor fakat kanun açılıp okunduğunda bu kanunda hem tedbirlerin, ki bu tedbirler arasında hukuka aykırı olduğunu zikrettiklerim yoktur, hem hastalıkların, ki bu hastalıklar arasında Cobid-19 yoktu hem de tedbirlerin uygulanabileceği kişilerin sınırlandırıldığı görülür. İnsanlar ancak hasta olduğunda ya da hastalık şüphesi bulunduğunda bu tedbirler uygulanır" dedi.

"Bu metinler hukuken çöp"

Aşılar konusunda da soruşturma açtığını ifade eden savcı Akbulut, aşı ikna ekipleri tarafından vatandaşlara imzalatılan onay belgesinin de hukuka aykırı olduğunu belirterek "Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızadan bahsedilemez. Kaldı ki bu zaten uygulamada doğru şekilde tatbik edilen bir şey değil" diye konuştu.

"Yargıda da çok büyük tuhaflıklar oluyor"

"Yargıda da çok büyük tuhaflıklar oluyor. Kabul edilebilir şeyler değil" diyerek maske takma zorunluluğu nedeniyle yazılan cezalara değinen savcı Akbulut, Bolu'da maske cezasına itiraz eden bir vatandaşın dava dosyasının ayrıntılarına değinerek "17 sayfalık bir karar bir hakim 7 sayfalık muhalefet şerhi yazdı. Muhalefet şerhi yazan hakim interdisipliner bir şekilde çalışarak farklı ülkelerdeki uygulamaları da anlatarak 'bu en fazla müeddiyesiz bir idari işlemdir' dedi. Fakat tuhaf olan bir şey var biz uygulamacılar her türlü Yargıtay kararına ulaşabiliriz normalde ama aradan aylar geçmesine rağmen bu karar hala UYAP'a yüklenmedi. Çünkü pekala biliniyor ki bu kararı gören sulh ceza hakimleri bu hukuksuz uygulamalar dolayısıyla verilen idari para cezaları patır patır iptal edilecektir" diye konuştu.

Açıklamasında AKP'nin kongrelerine, kalabalık cenaze törenlerine ve sokağa çıkma yasağı sırasında evlere ziyarete giderek maskesiz fotoğraf veren siyasetçilere değinen Akbulut, "Evinize aldığınız veya ziyarete gittiğiniz insanlar kısıtlamadan muaf kişiler mi? Yahut size bu muafiyet sırf canınız istedi diye kamu görevi ile alakalı olmayan faaliyetlere katılasınız diye mi verildi?" diye sordu.