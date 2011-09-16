-Sarıkamış'ta ayı paniği KARS (A.A) - 16.09.2011 - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye kadar inen bir ayı, korkuya neden oldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde Fatih ve Ali Demir isimli vatandaşlar, evlerinin önündeki Asım Paşa Caddesi üzerinde bir ayının köpekleri kovaladığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Ormanlık alana kaçarak izini kaybettiren ayı çevrede bir süre korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Ayıyı gören vatandaşlardan Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayının aç kaldığı için cadde kenarındaki çöp bidonlarına gelmiş olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Demir, ''Eve doğru geliyordum. Baktım köpekler havlayarak kaçıyor. Bu sırada köpeklerin arkasında büyük bir ayının olduğunu fark ettim. Bunun üzerine arkadaşımla polisi aradık. Polis gelene kadar seslerden de rahatsız olan ayı, ormanlık alana kaçtı'' dedi. Bu arada, polis ve itfaiye ekipleri mahalledeki ormana yakın olan caddelerde devriye gezerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.