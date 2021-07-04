Filiz Pehlivan: Sarıkamış Ormanları tehdit altında!

Makine Mühendisi Filiz Pehlivan, Kars'ta Sarıkamış ormanlarında yaşanan ağaç kesimini gündeme taşıdı.Pehlivan, "Kars'taki tek ormanlık alan, kereste üretimi ve yasadışı yakacak amaçlı kesim nedeniyle çok büyük bir tehdit altında" ifadesini kullandı.

Yetkinport'a"Sarıkamış Ormanları’nı yok etmeyin!" başlıklı bir yazı yazan Filiz Pehlivan, çevre dernekleri ve Sarıkamış halkının üç yıldır Orman Genel Müdürlüğü tarafından sarıçam ormanlarında yapılan aşırı ağaç kesimini durdurmak için mücadele ettiğini kaydetti.

Pehlivan yazısında, alanın 2004 yılında "Sarıkamış Allahuekber Dağları" adıyla milli park ilan edildiğini ancak milli parkın sınırları Osmanlı-Rus Savaşı’nın geçtiği alanları kapsayacak şekilde çizildiği için, Sarıkamış-Handere-Erzurum hattının güneyinden Aras Vadisi’ne kadar olan ormanlık kısmın çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapmasına rağmen milli park sınırlarına dahil edilmediğine dikkat çekti.

Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Ucun'un, "Sarıkamış Ormanları’nda kesim yaşı gelmiş ağaç kalmadığı, orman işletmesinin artık genç ağaçları keserek ormanın geleceğini ciddi anlamda tehlikeye attığı" açıklamasına da yer veren Pehlivan, Sarıkamış Ormanları'nın soyu tehlike altında olan birçok hayvana ve 352 tür farklı bitkiye ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

Pehlivan, yazısını "Bir tarafta Marmara Denizi'nin isyanı, diğer tarafta yurdun dört bir yanında değişik nedenlerle katledilen ormanlarımız. Bir tarafta iklim değişikliği ile mücadele etmek gerekliliği diğer tarafta biz biyoçeşitliliği koruyoruz, ağaç dikiyoruz iddiası" ifadesiyle tamamladı.

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