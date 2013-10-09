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Politika

Sarıgül'den Gürsel Tekin'e yanıt: Rakibim Gürsel Tekin değil iktidar

Mustafa Sarıgül, 'ben kendim düzenlemediğim hiçbir mitinge gitmem. Eğer oraya sık gitseydim gençlerin emeğine saygısızlık olurdu' dedi

09 Ekim 2013 10:32

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Gezi ruhu arkamda" diyerek kendisini Gezi olaylarına destek vermemekle eleştiren ve İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Gürsel Tekin'e yanıt verdi. "Yarın Gürsel Tekin herkesten çok benim yanımda olur" diyen Sarıgül, rakibinin Gürsel Tekin' değil iktidar partisi olduğunu söyledi.

Gezi Parkı olaylarına yeterince destek vermediği eleştirilerine tepki gösteren Sarıgül, "Bu suçlamalar oradaki arkadaşlarının emeklerine saygısızlık" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklamış ve "Gezi ruhu da benim arkamda" diyerek Mustafa Sarıgül'e gönderme yapmıştı.

NTV'nin haberine göre, Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

"Gezi olaylarının birinci gününden itibaren oradaydım. Ben kendim düzenlemediğim hiçbir mitinge gitmem. Eğer oraya sık gitseydim gençlerin emeğine saygısızlık olurdu. Biz orada belediye olarak görev aldık. Bu suçlamalar oradaki arkadaşların emeklerine de saygısızlık anlamına gelir."

 

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