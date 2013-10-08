Gürsel Tekin iddialı: Gezi ruhu arkamda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, adaylığı gündemde olan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e eleştirilerde bulunarak, “Gezi Parkı ruhu da arkamda” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, NTV’den Miray Akdağ Uluç'a değerlendirmelerde bulundu.

Gürsel Tekin, aday adaylığını açıkladıktan sonra çok sayıda tebrik aldığını söyledi. Tekin'i kutlamak için Genel Merkez'e Ankara dışından gelenler de oldu.

Rakibinin AKP hükümeti olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

“Ben partili olan-olmayan herkesten çok ciddi destek alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. İstanbul'un ciddi sorunlarının üstesinden gelmek için adayım. Benim rakibim, mevcut iktidardır. Mücadele edeceğim alan iktidar alanıdır.”



'Gezi ruhu arkamda'



Gürsel Tekin, ismi CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü hedef aldı.

Gezi Parkı olaylarına yeteri kadar destek vermediğini savunduğu Sarıgül'e yüklenen Tekin, “Gezi Parkı ruhu da arkamda” diye konuştu.



'Kim aday olursa olsun'



Gürsel Tekin, aday olamaması halinde partisinin İstanbul adayına destek vereceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, “CHP’nin adayı kim olursa olsun, elbette bizim için aslolan CHP’nin iktidarıdır” dedi.