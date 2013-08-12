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Politika

Sarıgül'den CHP'li Tekin'in 'karar' çağrısına yanıt

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül: Bir siyasinin, 'Ben bir yere geliyorum' demesi doğru değil. Önemli olan toplumun her kesimi sizi nerede görmek istiyor ona bakmak lazım

12 Ağustos 2013 22:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılıp katılmayacağı tartışmalarına ilişkin, "CHP’ye gelecekse bir karar verip kararını açıklamalı. Tartışmalara sebebiyet verilmemeli" demişti.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, Tekin'in sözlerine cevap veren Sarıgül, "Benim bir yere gelmem önemli değil. Bana herhangi bir şeyde ihtiyaç duyuluyorsa Türkiye Değişim Hareketine ihtiyaç duyuluyorsa, Mustafa Sarıgül herhangi bir yerde göreve çağrılıyorsa bunu değerlendirmek lazım" diyerek şunları söyledi:

"Dolaştığım yerlerde yurttaşlarımın nabzına bakıyorum. Bir siyasinin, 'Ben bir yere geliyorum' demesi doğru değil. Önemli olan yurttaşlarımız sizi nerede görmek istiyor, toplumun her kesimi sizi nerede görmek istiyor ona bakmak lazım.

Türkiye'yi dolaşıyor, yurttaşlarımla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden konuşuyorum. Çünkü gerçekten bugüne kadar yaptığım çalışmalarda, CHP'nin gençlik kollarının 1979 yılında bana öğretmiş olduğu bir olay var; ayrım yapmadan, ötekisi olmadan mücadelemize devam etmek. O nedenle önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla tekrar bir değerlendirme yapacağız, bir araya geleceğiz.

Yurttaşlarım beni nerede görmek istiyorsa çalışma arkadaşlarımla konuşarak onun değerlendirmesini yapacağız. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin tüm yurttaşlarımız bizi nerede görmek istiyorsa önümüzdeki günlerde oradayız."

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