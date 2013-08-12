Gürsel Tekin: Sarıgül CHP’ye gelecekse kararını verip açıklamalı

Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye katılıp katılmayacağı tartışmaları yeniden alevlenirken, partinin “2 numaralı” ismi, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, “CHP’ye gelecekse bir karar verip kararını açıklamalı. Tartışmalara sebebiyet verilmemeli” dedi. “Son bir yıldır neredeyse 15 günde bir rutin olarak Mustafa Sarıgül haberleri yapıldığını” ifade eden Tekin, “Sayın Sarıgül ile ilgili ‘geldi’ - ‘gelecek’ haberleri üzerinden hep CHP içinde bir karmaşa varmış yorumları yapılıyor ve parti tartıştırılıyor. Son 1 yıldır yüzlerce kez bu konuda açıklama yaptık. Genel Başkanımız net bir şekilde ‘kapımız açık’ dedi. Daha ne desin? Bir yıldır yapılan bu haber, yorum ve değerlendirmeler ile sorulardan yorulduk. Sayın Sarıgül, eğer CHP’ye katılacaksa bir açıklama yaparak, tartışmalara son noktayı koymalıdır. Yoksa belirli kişiler tarafından bu konu sürekli ve özellikle gündeme getiriliyor” değerlendirmesi yaptı.

Kim aday olursa...

CHP’nin İBB Başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan Tekin, “Sarıgül aday yapılırsa partiden istifa edebilir” yorumlarına da tepki gösterdi. Tekin, “Parti kurulları, Genel Başkanımız kimi aday yaparsa onun için çalışacağız. İstanbul’u CHP kazanacak. Tüm CHP’liler, CHP’nin İstanbul’u kazanması için çalışacaktır. Ben 30 yılı aşkın süredir CHP’de siyaset yapıyorum. Partimin adayının İstanbul’u alması için de gece gündüz çalışacağım. Yok efendim ‘çalışmaz’, ‘küser’ yorumlarına sadece gülüp geçiyorum” diye konuştu.

Kulisler hareketli

Eylül yaklaştıkça İstanbul adayının kim olacağı konusunda parti kulisleri hareketleniyor. Sarıgül’ün Eylül ayında CHP’ye katılıp adaylığının açıklanmasına büyük bir grup kesin gözüyle bakarken, CHP’ye gelmeyeceğini savunan CHP’liler de bulunuyor. Sarıgül’e yakın çevreler, “Adaylığı kesinleşti” yorumları yapıyor. Eylül başında yapılacak Parti Meclisi’nde CHP liderinin kararını PM ile paylaşması bekleniyor.