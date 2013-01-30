Sarıgül yeni parti hazırlığında mı?

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Halkın Yükselişi Partisi (HYP)'ni devralarak örgütlenmeye kararı aldığı belirtildi. HYP 2005 yılında Yaşar Nuri Öztürk tarafından kurulmuştu. Öztürk halen partide onursal genel başkan sıfatıyla anılıyor.

77 ilde örgütlenerek hızlı bir çıkış yapan, ancak geçtiğimiz seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şans tanıdıklarını ifade ederek hareketi fesheden Sarıgül, yeniden çalışmalara başladı.

Milliyet'in haberine göre, HYP Sivas İl Başkanı Serkan Erdem, "Türkiye'nin, içerisinde bulunduğu durum ile siyasi atmosferde bir lidere ihtiyaç var. Siyasi birikimi, tecrübesi ve çalışkanlığı ile bu boşluğu Sayın Mustafa Sarıgül doldurabilir. Biz HYP olarak kendisine güveniyoruz." dedi.

İl Başkanı Erdem, 3 Şubat Pazar günü yapacakları 1. Olağan Kongre'ye, partili partisiz tüm hemşehrilerini davet etti. Erdem, halen Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Sarıgül'ün, yoğun çalışma temposu nedeniyle kongreye katılamayacağını belirterek, Sarıgül'ün bütün Sivaslılara selam yolladığını söyledi.