Mustafa Sarıgül, CHP'den İBB Başkanlığı'na mı hazırlanıyor?

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak CHP'den, sosyal demokrat isimler arasında kimi görmek istersiniz?" sorusunun yöneltildiği bir anket yapıldığını söyledi. Sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağını sözlerine ekleyen Sarıgül, "Sarıgül mü, Gürsel Tekin mi, Akif Hamzaçebi mi diye soruldu. Sonuçlar açık ara. Henüz analiz ediliyor. Rapor çıkınca görürsünüz" dedi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, "CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Sarıgül mü Gürsel Tekim mi" başlığıyla yayımlanan (29 Ocak 2013) yazısında, Mustafa Sarıgül ile yaptığı görüşmeye yazdı.

Küçükkaya yazısında özetle şunları söyledi:

"Dün, 'En son noktada CHP'de Gürsel Tekin Büyükşehir'e, Sarıgül Şişli'ye formülü devreye girebilir, böyle bir anlaşma söz konusu olabilir' demiştim.

Başkan Sarıgül bu teorimi kabul etmiyordu.

Sohbetimizi derinleştirerek 'anlamaya' çalıştım. Konuşmamız CHP'nin İstanbul adaylığı konusunda yaşanacaklarla ilgili ciddi ipuçları veriyordu.

Aktarmalıyım.

'Beni yakıştırdığın yer orası mı?' diye başladı. 'Ben böyle bir formülde birinin altında olacak adam mıyım?' sorusuyla devam etti. Bir anket yapılmış. Sonuçları birkaç gün içinde açıklanacakmış. O anketi bana göndereceğini söyledi ve incelememi rica etti. Yazmamı da... Detaylardan anladım ki; 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak CHP'den, sosyal demokrat isimler arasında kimi görmek istersiniz?' sorusu yöneltilmiş.

Sarıgül'ün anketle ilgili cümlesi şöyleydi:

'Sarıgül mü, Gürsel Tekin mi, Akif Hamzaçebi mi diye soruldu. Sonuçlar açık ara. Henüz analiz ediliyor. Rapor çıkınca görürsünüz.'

Ne dersiniz?"