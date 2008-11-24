Sarıgül, resmen DSP'de

DSP Parti Meclisi (PM), Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partiye dönüş talebini kabul etti.DSP Genel Başkanı Zeki Sezer Başkanlığı'nda toplanan DSP Parti Meclisi’nde (PM) Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün DSP’ye dönmesine onay çıktı.Diğer yandan TÜRMOB Başkanlığı’na seçilen Masum Türker’in yerine de yeni Genel Sekreter DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız oldu.DSP PM toplantısı, DSP Parti Okulu’nda yapıldı. Saat 10.00’da başlayan PM’de, yerel seçim hazırlıkları ve genel sekreterlik seçimleri yapıldı. PM’nin ardından yapılan yazılı açıklamada, şunlar belirtildi:“DSP Parti Meclisi, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Genel Sekreterlik görevini TÜRMOB Genel Başkanlığı’na seçilmesi nedeniyle bırakan Devlet Eski Bakanı Masum Türker’in yerine, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Süleyman Yağız seçildi. Toplantıda, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP kurucularından ve Eski MYK Üyesi Halil Derici, Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu ve DSP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Ali Sönmez’in partiye dönüş istekleri kabul edildi. DSP Parti Meclisi toplantısında, 29 Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar da masaya yatırıldı. Yerel seçimde adayların ‘merkez yoklaması’ yöntemiyle belirlenmesi görüşü de benimsendi. Yerel seçimlerde aday adaylarından alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda ise Başkanlık Kurulu’na yetki verildi.”Şişli’nin başarılı belediye başkanı Mustafa Sarıgül, 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde DSP’nin Şişli adayı olarak yarıştı ve yüzde 38.21’lik oy oranıyla merkez sağın kaleleri arasında gösterilen Şişli’de seçim zaferi kazandı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlere CHP’nin adayı olarak katılan Sarıgül, yüzde 70 oy alarak Türkiye’nin en çok oy alan belediye başkanı olarak ikinci kez belediye başkanı seçildi. Sarıgül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la girdiği liderlik savaşını kaybetmiş ve CHP yönetimi tarafından çeşitli kereler partiden ihraç edilmişti. Önümüzdeki günlerde DSP’ye resmen katılması beklenen Sarıgül, Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlere DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olarak katılacak.PM toplantısında TÜRMOB Başkanlığı’na seçilen Masum Türker’den boşalan Genel Sekreterlik koltuğu için de seçim yapıldı. Yapılan seçimleri Genel Sekreterliğe İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız getirildi.1 Ocak 1950'de Gaziantep’te doğan, Yağız İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Yeni Ortam'ın yanı sıra Ankara'daki Yenigün gazetesinde yazarlık, Anadolu Ajansı'nda Muhabirlik ve İstihbarat Şefliği, Ulusal Basın Ajansı'nda muhabirlik, İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Genel Yönetmenlik Son Havadis'te Haber Müdürlüğü, Tan'da Redaktörlük, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Koordinatörlüğü ve yazarlık, Yeni Asır gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Sabah'ta redaktörlük, editörlük yaptı. Yeni Günaydın'da yorum ve dizi yazarlığı yaptı. Takvim gazetesinde yazarlığını sürdürdü. Basılı 9 kitabının yanı sıra, değişik dergilerde şiir ve düz yazıları yayınlandı. Halk Ozanları Derneği İstanbul Merkez Şubesi Başkanlığını yaptı.DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, katılım töreni konusunda Sarıgül'le henüz konuşmadıklarını söyledi. Törenin, büyük ihtimalle İstanbul'da olacağını ifade eden Sezer, en kısa sürede Sarıgül'le görüşerek konuyu netleştireceklerini bildirdi. Sezer, Sarıgül'ün, katılım sürecinin bir hafta içerisinde tamamlanacağını açıkladı.