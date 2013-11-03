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Sarıgül CHP'ye resmen döndü

CHP Parti Meclisi, Mustafa Sarıgül'ün üyeliğinin iadesini onayladı

03 Kasım 2013 20:58

 

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclisi tarafından yapılan oylama sonucunda resmen CHP’ye katıldı. Sarıgül böylece, politikaya başladığı partiye 8.5 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.
İstanbul Büyükşeyir Belediye Başkanlığı için en büyük adaylardan biri olması beklenen Sarıgül’ün CHP’ye geri dönüp dönmeyeceğini belirleyen oylamada 44 kabul, 4 ret ve 10 boş oy kullanıldı.
Sarıgül, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirmişti.
 

Baykal'a kaybettikten sonra ihraç edilmişti

 
Mustafa Sarıgül, 29 Ocak 2005'teki Olağanüstü Kurultay'da Deniz Baykal'a karşı genel başkan adayı olmuş ve seçimi kaybetmişti. Sarıgül, kurultayda yaşanan olaylar sonrasında 2005'in Mart ayında CHP Yüksek Disiplin Kurulunca partiden ihraç edilmişti. 
Sarıgül, geçen günlerde kendi el yazısıyla yazdığı dilekçeyle CHP'ye başvurarak hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasını ve üyeliğinin iadesini talep etmişti.

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