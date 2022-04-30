Sarıgerme SİT koruma statüsü değiştirildi; turizm tesisi, yat limanı ve madencilik yapılabilecek!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Sarıgerme'nin de SİT koruma statüsü değiştirildi. Bölgede, az yoğunluklu yerleşim, turizm tesisi, yat limanı hatta madencilik yapılabilecek.

Ormanı, koyları, plajları ile Türkiye’nin en güzel köşelerinden birinde daha doğal koruma statüsü değiştirildi. Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı revize tescil işlemi bakan tarafından onaylandı. Buna göre bölge, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

Kararı Murat Kurum imzaladı

Kararı 11 Mart 2022 günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzaladığı anlaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından mevzuat gereği zorunlu olarak Resmi Gazete yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Muğla ili Ortaca ve Dalaman ilçelerinde yer alan, Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı’nın revize tescil işlemi, aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 11 Mart 2022 tarihli oluru ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak onaylanmıştır.

Bakanlığın 16.10.2019 tarihinde aldığı “Doğal SİT Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı”na göre “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilen yerlerde düşük yoğunluklu yerleşim planlaması yapılabiliyor.



Turizm tesisi, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri inşa edilebiliyor. İlke Kararı'na göre bu alanlarda madencilik faaliyeti dahi yapılabiliyor.