Sarı Yelekler protestolarının aylarca sürdüğü Fransa'da artık Beyaz Gömlekler gündemde

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Fransa'nın gündeminde, 2018 yılının Kasım ayında ülkedeki akaryakıt fiyatlarının artışına bir tepki olarak başlayan ve bir yılı aşkın süren protestoların başrolleri 'Sarı Yelekler'den sonra bu kez yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında en önde mücadele eden sağlık çalışanları 'Beyaz Gömlekler' var.

Fransa'nın önde gelen gazetesi Le Monde, Covid-19'la mücadelede ön cephede olan sağlık çalışanları için özel bir ek çıkardı. "Beyaz Gömlekler" isimli ek sayıda 15 farklı sağlık çalışanı gün gün Koronavirüs salgınında çalışma tempolarını anlattı.

Le Monde, "Beyaz Gömlekler" eki için 22 Mart'tan bugüne sağlık sektörünün farklı alanlarında çalışan insanlarla konuşarak Koronavirüs salgınının "gerçek yüzünü" okurlarına sunduklarını açıkladı.

Sarı Yelekler kim?

Fransa'da akaryakıt zamlarına protesto olarak başlayan kısa süre içinde ülke geneline yayılarak hükûmetin reformlarına tepki ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası talebine varan gösterilerde eylemciler 'sarı yelekler' giydi.

Herhangi bir liderden çıkmadığı bilinen harekette sarı yeleklerin tercih edilme nedeni, 2008 yılında Fransa'da yürürlüğe giren yasayla sürücülerin araçlarında bir kaza olma durumuna karşı dikkat çekicen bir renkte yelek taşıma zorunluluğuna ya da işçi sınıfına bir gönderme olarak yorumlandı.