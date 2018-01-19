Sarı nokta hastalığı nedir?

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu, gözün iç kısmında bulunan makula bölgesinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkıyor. Hastalığın birinci sebebinin genetik olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Erkin Kır, ikinci önemli sebep olarak beslenme alışkanlıklarına işaret etti.

'Sarı nokta'ya vitamin tedavisi

Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) İzmir Temsilcisi Erkan Doğan’a konuşan ve makulanın, gözün iç kısmını kaplayan ağ tabakanın en küçük bölgesi olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kır, hastalığın hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olduğunu belirtti.



Makula dejenerasyonunun yaklaşık 1 milimetrelik bir alanı kapladığını ancak bu alanın görme yetisinin % 90’ını oluşturduğunu dile getiren Kır, “Bu bölgede oluşabilecek hasarlar görme fonksiyonuna ciddi zararlar verir. Hastalık, okuyan neslin günlük yaşam kalitesini azalttığından böbrek yetmezliği, kanser gibi hastalıklardan bile daha büyük moral bozukluğu ve stresyaratabilir” dedi.

"80 yaş ve sonrasında görülme oranı yüzde 60"

Sarı nokta hastalığının görülme sıklığının 50 yaşına kadar % 2-3 civarında olduğunu söyleyen Kır, “50 yaş altında bu hastalık % 2-3 oranında görülürken, 50-70 yaş arasında oran % 30’lara kadar çıkıyor. 70-80 yaş aralığında ise görülme oranı iyice yükselerek % 60’a varıyor” dedi.

"İki gözd birden meydana geliyor"

Sarı nokta hastalığının kuru ve ıslak olmak üzere 2 tipi bulunduğunu söyleyen Dr. Kır, şöyle devam etti:



“Kuru tip, yaşın ilerlemesiyle birlikte ıslak tipe dönüşebilir. Rutin kontrollere gelen hastalarda bu hastalığı saptayabiliyoruz. Biraz ilerlediyse görme yetisinde oluşan bozukluklara ilişkin şikayetler beliriyor. Düz cisimlerin kırık ve eğri gözükmesi gibi. Bir başka şikayet de görmenin azalmasıdır. Bu hastalığın en önemli özelliği de iki gözü tutması yani bir gözle başlar diğer gözde de oluşur.”

"Beslenme alışkanlıkları çok önemli"

Hastalığın birinci sebebinin genetik, ikinci önemli sebebinin ise beslenme alışkanlıkları olduğunu dile getiren Kır, “Aynı zamanda sigara kullanımı ve güneşe maruziyet de bu hastalığı tetikleyen unsurlardandır. Tedavisi de sebebine bağlı olarak şekilleniyor. Hastaların genelinde kuru tip sarı nokta hastalığı görülüyor. Kuru tip evresinde beslenmemize dikkat etmeli ve Omega 3 ağırlıklı gıda tüketmeliyiz. Doğru beslenme, ıslak tipte de ilerleme ihtimalini azaltıyor. Islak tipteki evrede hastalık tedavi edilebilir. Islak tip olduğunda biz bunu kuru tipe döndürmek için göz içine enjeksiyon yöntemi ile tedavi gerçekleştiriyoruz” dedi.