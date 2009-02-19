Sarı Gelin'in dağıtımı durduruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Ermeni sorunuyla ilgili okullarda öğrencilere izlettirildiği ortaya çıkan Sarı Gelin adlı belgeselin dağıtımını durdurdu. Bakanlığa göre belgesel öğretmenlere gönderildi ama amaç dışı kullanıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, belgeselin tarih öğretmenlerinin hizmetiçi eğitiminde kullanılması için dağıtıldığı belirtildi "belgeselle ilgili dökümanlar öğrenciler için değil öğretmenler içindi" denildi.



Açıklamada bakanlığın belgeselin okullarda zorunlu izletilmesine ilişkin bir kararının olmadığı da vurgulandı, "ancak bazı yerlerde belgeselin amacı aşan kullanımları tespit edildi" denildi.



Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in talimatıyla Sarı Gelin DVDlerinin dağıtımının durdurulduğu açıklandı.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ermeni sorununa ilişkin Sarı Gelin belgeselinin okullarda zorunlu izlettirildiği haberleri üzerine bazı Ermeni vatandaşları Başbakan'a mektup yazarak Ermeni okullarında bu belgeselin izlettirilmemesi tabelinde bulunmuştu.