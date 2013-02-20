Sarhoşluk tarih mi oluyor?

Amerikalı bilim insanları, alkolün etkisini hızla azaltacak bir hap üzerinde çalışıyor. Hapın alkol zehirlenmesinin de çok çabuk tedavi edilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği bölümünden Profesör Yunfeng Lu ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bölümünden Profesör Cheng Ji, araştırma amacıyla deney farelerini sarhoş yaptı. Onlara yetişkin bir erkeğin 10 bira içmesine denk gelecek oranda alkol verdiler. Sarhoş fareler, daha sonra iki gruba ayrıldı.

Bir gruptaki fareler sarhoşluklarıyla serbest bırakılırken, diğer gruptaki farelere iki enzimden oluşan ve kandaki alkol oranını hızla azaltan bir kokteyl şırınga edildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin Nature Nanotechnology adlı dergide yayımlanan araştırmaya dayadırdığı habere göre, enzim verilen fareler, diğer gruptaki farelere kıyasla iki saat daha erken uyandı ve normal şekilde beslendi. 45 dakika kadar sonra kandaki promil oranı yüzde 10 oranında azalmıştı. 90 dakika sonra ilk promil değerlerinin sadece üçte biri görülebiliyordu.

Bilim insanları, yakında alkol zehirlenmelerinin tedavi edilmesini önleyecek bir hap geliştirmeyi amaçlıyor. Ancak insanlar üzerinde deney yapılması henüz planlanmıyor.

Almanya'da 2011 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk ve gençlerin sayısı 26 bin 349'u bulmuştu. Aynı yıl 338 bin 400 yetişkin alkol kaynaklı psikolojik rahatsızlık ve davranış bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi kişi, 3,5 litre bira ya da 1,2 litre kadar şarap aldığı zaman ortaya çıkabiliyor.