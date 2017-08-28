Sarhoş insanların arasında sarhoş olduğunuzu anlamak daha zor!

Cardiff Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmada, sarhoşluk üzerinde etrafınızdaki insanların da etkili olduğu ortaya çıktı.

Cardiff Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortalama yaşı 27 olan bin 862 kişi üzerinde yapılan deneyde, katılımcıların cuma akşamı 8'den cumartesi gece 3'e kadar olan 7 saatlik süreçteki içki içme miktarları kayıt altına alındı. Gecenin sonunda her katılımcıya, ne kadar sarhoş olduklarına dair bir değerlendirme yapmaları istendi. Verilen cevaplara göre çoğu kişi kendini "Orta derecede sarhoş" olarak niteledi.

Araştırmaya göre, insanlar sarhoş olup olmadıklarını değerlendirirken ne kadar içtiklerini değil, çevrelerindeki insanların ne kadar sarhoş veya ayık olduğunu hesaba katıyor. Dolayısıyla etrafımızdaki insanlar pek sarhoş değilse, kendimizin sarhoş olduğunu anlamamız kolaylaşıyor. Fakat çevrenizdekiler de bir hayli sarhoşsa, ne kadar içmiş olursanız olsun, sarhoş olduğunuzu anlamak zorlaşıyor. Araştırma bulgularına göre ayık insanların yanında “Artık durmam lazım" diyebiliyorken, sarhoş insanların yanında böyle bir şeyi deme eğilimi gösterilmiyor.

Onedio’da yer alan habere göre, geçmişteki araştırmalarda, fazla içme standardının kültürler arasındaki farklılıklara göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştı. Çok içki içilen bir kültürdeki insanlar, çevrelerinden etkilenerek otomatik olarak çok içiyorlardı.

Bu araştırma da bu durumun mikro düzeydeki kanıtı niteliğinde. Çevrenizdekilerin ne kadar sarhoş olduğuna göre içmeye devam ediyor veya bırakıyorsunuz.