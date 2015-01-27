Sare Davutoğlu: Erkeğe eşine vurmak değil, vurulmak yakışır

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, kadına şiddet olaylarına ilişkin olarak, Bir utancı paylaştığımı ifade ediyorum. Bir erkeğe eşine vurmak yakışmaz, erkeğe ancak eşine vurulmak yakışır" dedi.

Sare Davutoğlu, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddeti Engellemek ve Şiddet Mağduru Kadınların Sesini Duyurmak’ amaçlı ‘Wo/Men for Women’ Projesinin kapanış toplantısına katıldı.

DHA’da yer alan haberine göre, Sare Davutoğlu İstanbul'da katıldığı toplantıda "Anadolu'da hep söylenir, 'Erkeğin kötüsü karısını, kadının kötüsü çocuğunu döver' derler mesela Orta Anadolu'da, Konya'da. Erkek aslında koruyucudur bizim kültürümüzde. Bunu yeniden ön plana çıkarmamız, erkeğe gerçekten kadına vurmak değil vurulmanın yakıştığını, kadını korumanın, çocuğu korumanın, çevreyi, doğayı korumanın yakıştığını vurgulamamız gerekiyor." diye konuştu.

‘Erkeğe kadına vurmak değil, vurulmak yakışır’

Törende Sare Davutoğlu'ndan önce konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de salonda bulunan kadınlardan hemcinsleri adına özür dilediğini söyleyerek," Bir utancı paylaştığımı ifade ediyorum. Bir erkeğe eşine vurmak yakışmaz, erkeğe ancak eşine vurulmak yakışır" dedi. Bu sözünün bir beylik sözü olarak kabul edilmemesini isteyen Karadeniz, “Beş tane ablası olan. İki tane kız evlada sahip olan ve başka da çocuğu olmayan biri olarak üzerine titrediğimiz kızlarımın bir gün bir erkek tarafından şiddete maruz kalacağını düşünmek gerçekten bin titretiyor" diye konuştu.

‘Kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hepimizi üzüyor’

Toplantıda son olarak kürsüye çıkan Sare Davutoğlu, günümüz toplumlarının önemli sorunlarından birinin kadına yönelik şiddet olduğunu belirterek,"Hepimiz bu sorunun çözümü için bir şekilde sorumluluk olmak zorundayız. Bu ülkede kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hepimizi üzüyor. Şiddete yol açan kültür doğrudan geleneklerden, törelerden kaynaklandığı gibi aynı zamanda modern insanın baş edemediği karmaşık problem alanlarından da kaynaklanıyor" dedi.

‘Kadına yönelik şiddet gelişmiş toplumların da sorunu’

Kadına yönelik şiddetin gelişmiş Batı toplumlarında da olduğunu istatistiklerle anlatan Davutoğlu, " Coğrafya, Kültür, inanç ve değerler değişse de şiddet gerçeği değişmiyor. Şiddet yaş, din, ırk, ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyinden bağımsız evrensel bir hal almış durumda. Kültürleri ve gelenekleri mahkûm etmeden önce düşünmek, her şeyi düşünerek yerli yerine koymak durumundayız. Eğitim düzeyi yüksek şehirli kesimlerde de kadınlar şiddete maruz kalıyor" diye konuştu.

'Kadının kötüsü çocuğunu döver'

Çocukken ailelerinden şiddete tanık olmuş erkeklerde şiddet eğiliminin daha fazla olduğuna dikkat çeken Sare Davutoğlu, " Toplumda güzel örneklerini gördüğümüz, kadına değer veren eşimiz, babamız, erkek kardeşlerimizi her daim örnek göstermeliyiz. Biraz önce belediye başkanımız güzel bir slogan hediye etti bu çalışmalara, aslında bizim toplumumuzda çok güzel atasözlerimiz vardır. Anadolu'da hep söylenir, ' erkeğin kötüsü karısını, kadının kötüsü çocuğunu döver' derler mesela Orta Anadolu'da, Konya'da. Erkek aslında koruyucudur bizim kültürümüzde. Bunu yeniden ön plana çıkarmamız, erkeğe gerçekten kadına vurmak değil vurulmanın yakıştığını, kadını korumanın, çocuğu korumanın, çevreyi, doğayı korumanın yakıştığını vurgulamamız gerekiyor" dedi.

Yaşanan şiddet olaylarını en aza indirmek mümkünse yok etmek için yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Davutoğlu, “Şiddete uğrayanların, şiddete yönelenlerin karşısındaki çaresizliği azalacak, sahipsiz olmadıklarını hissedecekler. Aile, akrabalar, sivil toplum ve devlet olarak hep birlikte onlara çaresiz ve sahipsiz olmadıklarını hissettirebilirsek işte o zaman caydırıcılığımız artmış olacak" diye konuştu.

‘Şiddetin öğrenilmiş bir davranıştır’

Annelerin evlatlarını yetiştirirken şiddete başvurmamalarının önemine değinen Sare Davutoğlu, " Şiddet görenler, şiddet uygulama eğiliminde oluyorlar. Onun için aslında masum gibi görünen, ufak tefek vurmaların, azarlamaların gereksiz cezaların, çocuğun özellikle hak etmediği zamanda ya da yaptığı hataya orantısız olarak sert verilen cezaların, çocuğumuzdaki şiddet eğilimini kamçılayabileceğini unutmamalıyız " diye konuştu. Şiddetin öğrenilmiş bir davranış olduğunu tekrarlayan Davutoğlu, kitle iletişim araçlarının şiddeti özendirici yayınlardan kaçınmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Plaket yerine sertifika

Tören sonunda Belediye Başkanı Karadeniz, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı plaket yasağını uyguladıklarını hatırlatarak Sare Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu katılımcılara kendi adlarına dikilen ağaçların sertifikalarını hediye etti.