İşte kamuoyuna açıklanmayan kadına şiddet araştırması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilk kez 2008’de yapılan ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’, 6 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirildi.

Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, 30 Aralık’ta Ankara’da açıklandı. Ancak basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu toplantının sonuçları da basınla paylaşılmadı. Araştırmaya göre, şiddet gören kadınların yüzde 89’u hiçbir yere başvurmuyor. Şiddet oranı 6 yıldır yüzde 38, en çok da boşanmış kadın öldürülüyor.

Hürriyet'te yayımlanan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kadından 3’ü şiddete fiziksel olarak karşılık veriyor ve evini kısa süreliğine terk ediyor. Kurumsal başvuruda bulunanların oranı sadece yüzde 11... O da ancak şiddetin tahammül edilemeyecek bir noktaya geldikten sonra (yüzde 69). Şikâyet etmemelerinin nedenleri arasında nereye başvuracaklarını bilmemeleri yer alıyor.

Boşanmış kadınlar kurban

Araştırmanın öneriler bölümünde, şiddetin en ağır biçimine boşanan ya da eşinden ayrı yaşayan kadınların maruz kaldığı ve bu nedenle hayatını en fazla bu gruptaki kadınların kaybettiği belirtiliyor. Bu gruptaki kadınları hedefleyen araştırmaların yürütülmesi gerektiği vurguladı. Araştırmadan satır başları şöyle:

Kadınlar haklarından habersiz

Yüzde 80’den fazlası, evlilik yaşı, nikâh türü ve mal paylaşımına ilişkin kanun maddelerini biliyor, buna karşılık yüzde 60’ı kadının çalışmak için eşinden izin almasının gerekmediğinden habersiz.

Uygulayıcılar kanun bilmiyor

Aile bireylerini şiddetten koruyan kanunun, uygulayıcıları tarafından da tam olarak bilinmediği belirtilen araştırmada eğitim programlarına devam edilmesinin önemine değiniliyor.

6 yıldır şiddet oranı yüzde 38

- Evli kadınların yüzde 36’sı eşi/birlikte olduğu erkeğin fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Fiziksel şiddet, her 10 kadının 1’inde gebelikte de devam ediyor.

- Kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddetten birine maruz kalıyor. Bu durum 2008 araştırmasında da tespit edilmiş, yani fiziksel ve cinsel şiddet daha çok bir arada yaşanmaya devam ediyor.

- Evli kadınların yüzde 12’si cinsel şiddet yaşıyor.

Erken yaş evlilikte cinsel şiddet fazla

- Kadınların yüzde 26’sı 18 yaşını tamamlamadan evlendiriliyor. Erken yaşta evlenen kadınların yarısı fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalırken, 18’inden sonra evlenenlerde bu oran 3’te 1’e iniyor. Erken yaşta evlenen kadınların maruz kaldığı şiddet biçimleri arasında cinsel şiddetin oranı yüzde 19’la daha yüksek.

- Boşanmış/ayrı yaşayan kadınların yaklaşık 4’te 3’ü yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmiş. Evlenmemiş ancak birlikteliği olmuş kadınlar arasında fiziksel ve/veya cinsel şiddetin yüzde 7 düzeyinde olması da şiddetin evlilik ilişkisi dışındaki varlığına dikkat çekiyor.

Aile içi cinsel istismarda eksik veri

Kadınların yüzde 9’u çocukluk döneminde (15 yaşından önce) cinsel istismara maruz kalıyor. Bunun yüzde 29’u baba, üvey baba, erkek kardeş, abi, dede, amca ve dayı dışında kalan erkek akrabalardan, yüzde 38’i yabancılardan, yüzde 15’i komşulardan geliyor. Araştırma, baba, erkek kardeş, dede, amca gibi 1’inci dereceden kan bağı olan kişilerin cinsel istismarından söz etmiyor.

Israrlı takip ilk kez yer aldı

Bu araştırmayla Türkiye genelinde ilk kez ‘stalking’ (ısrarlı takip) konusunda da veri toplandı. Her 10 kadından 3’ü hayatında en az 1 kez bu şiddet türüne maruz kalıyor. En yaygın takip biçimleri de şöyle sıralandı: Telefonla arama (yüzde 19), kısa mesaj, mektup ya da e-posta (yüzde 8). Ölüm ve zarar verme tehdidi içeren takip biçimlerinin failleri, daha çok eski eşler ve birlikte olunan erkekler.

