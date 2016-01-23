Sare Davutoğlu 75 dakikalığına mülteci oldu

İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomi Zirvesi'nde mültecilerin yaşadıklarını daha yakından anlamak için hazırlana ve katılımcıların 75 dakika mülteci rolü yapması istenen atölyeye Başbakan Davutoğlu'nun eşi First Lady Sare Davutoğlu da katıldı.

Hürriyet'in haberine göre Davos Dünya Ekonomi Zirvesi’nin en önemli konularından biri Avrupa’nın yaşadığı mülteci kriziydi. Kâr amacı gütmeyen bir dernek Davos katılımcılarının mültecilerin yaşadıklarını daha yakından anlayabilmesi için “Mültecinin hayatından bir gün” isimli bir atölye hayata geçirdi. Yaklaşık 2 bin 500 delegenin katıldığı, 75 dakika süren çalışmada mültecilerin yüzleştikleri zorluklar ve yaşamda kalma mücadelelerinden kesitler canlandırıldı.

Katılanlar arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da bulunuyordu. Atölyeye katılanlar değerli eşyalarını yemek için takas etti, kimlik kartları doldurdu ve sahte silahlar taşıyan yabancı askerlerden emir aldılar.

Derneğin sözcüsü basına yaptığı açıklamada, “cansız bedenler, silah sesleri ve yabancı bir dilde emirler verilmesi katılımcıları tedirgin ederek onları daha derin empati kurmaya yöneltebilir” diyerek çalışmanın amacını anlattı.

"Empati kurmanın en etkili yolu"

Sare Davutoğlu ile aynı grupta yer alan ABD'nin İsviçre Büyükelçisi Susan G. Levine yapılan çalışma için “empati kurmanın en etkili yolu” yorumunda bulundu. Levine çalışma grubunda, “kimlik kartı kullanma, başörtüsü takma, taciz, duygusal olarak zorlanma, aşağılanmış hissetme ve daha fazlasını tecrübe ettiklerini anlattı.

Crossroads Derneği’nin sözcüsü David Begbie pek çok katılımcının çalışma sonunda ağladığını belirtti. Begbie, “Daha iyi bir dünya için empati anahtar kelime. Onu harekete geçmek takip ediyor” dedi.