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Ekonomi

Davos'un 'en iyi 60 ülke' listesinde 30’uncu olan Türkiye, kadınlar için yaşanabilir bir ülke değil

Listede dünyanın en iyi ülkesi Almanya seçildi

22 Ocak 2016 11:23

Davos’ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu’nda, 60 ülkeyi kapsayan ‘Dünyanın En İyi Ülkeleri’ raporu yayınlandı. Almanya dünyanın bir numaralı ülkesi olurken, Türkiye, Suudi Arabistan’ın ardından 30’uncu sırada yer aldı.

Diken'in ABD merkezli US News’e dayandırdığı araştırmaya göre, her yıl İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen siyasetçi ve iş insanlarının katıldığı Dünya Ekonomik Forumu’nda bu yıl pek çok kategoride ülkelerin sıralandığı bir liste yayınlandı.

Listede dünyanın en iyi ülkesi Almanya seçilirken, onu sırasıyla Kanada, İngiltere, ABD, İsveç, Avustralya ve Japonya izledi. Türkiye ise ancak 29’uncu sıradaki Suudi Arabistan’ın ardından 30’uncu olabildi.

 

"Türkiye kadınlar için
yaşanabilir bir ülke değil"

 

Son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından Türkiye, ‘Tek Başına Seyahat Edilebilecek Ülkeler‘ sıralamasında 24’üncü sırada yer aldı.

‘Kadınların İçin En İyi Ülke‘ kategorisindeyse Türkiye, 60 ülke arasında 39’uncu olabildi. Kadınların bu yıl ilk defa seçme ve seçilme hakkını kullandığı Suudi Arabistan’nın 29’uncu sırada yer aldığı listenin zirvesinde ise Danimarka yer aldı.

Türkiye, ‘Yatırım Yapılacak En İyi Ülkeler‘ sıralamasındaysa kendine ancak 45’inci sırada yer bulabildi. Bu listede Tunus, İran, Ürdün, İsrail ve Suudi Arabistan, Türkiye’yi geride bırakan ülkelerde bazıları oldu.

Davos’ta yayınlanan ‘En İyi Ülkeler‘ listesinde Türkiye’nin en fazla puanı aldığı kategoriyse ‘Kültürel Miras‘ oldu. Türkiye’nin 11’inci sırada yer aldığı listenin başını İtalya çekti.

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