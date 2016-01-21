Yeni başlayanlar için Davos Zirvesi rehberi: Asıl amaç kayak yapmak mı?

10 binin üzerinde üst düzey şirket yöneticisi ile 40'tan fazla ülke liderinin buluştuğu Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda gündem yoğun olsa da katılımcılar akşam partilerini kolluyor. BBC muhabiri Emily Young’ın zirve rehberi şöyle:

Yine yılın o dönemi geldi. Zengin, iktidar sahipleri ve şöhretler dünyanın sorunlarını konuşup çözmeye çalışmak için İsviçre Alpleri'ndeki dağ kasabasındalar.

Akademisyen Klaus Schwab’ın 1970'lerde Dünya Ekonomik Forumu'nu (WEF) ilk topladığı dönemlerde, buluşmalar küçük çaplı beyin fırtınalarından ibaretti.

Bugünse Davos Zirvesi 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapıyor ve bu katılımcıların da 1000'den fazlası küresel şirketlerin üst düzey yöneticileri.

40'ı aşkın da ülke lideri zirvede

Davos'un şöhretler listesinde bu yıl aktör Leonardo DiCaprio, müzisyen William ve Formula 1 pilotu Sebastian Vettel gibi isimler var.

Diğer göze çarpan isimler ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates, U2 grubunun solisti Bono, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

Mülteci krizi, iklim değişikliği ve faiz artırımlarının başlamış olması gündemdeki ana konular olacak gibi gözüküyor.

Davos'ta neler oluyor?

Tahmin edebileceğiniz gibi zirve boyunca gizliliği farklı boyutlarda olan çok sayıda toplantı düzenleniyor.

Kamuoyuna açık olan ve herkesin katılabileceği toplantılardan, elinde sadece özel beyaz davetiyelerden bulunanların (ya konferansa katılım bedeli ödeyen ya da davet edilen konuklar) girebildiği toplantılara ve hatta ne zaman ve nerede toplandığı bile bilinmeyen gizli oturumlara kadar pek çok görüşme yapılıyor.

Ciddi konular ise en sonda saydığımız türden toplantılarda gündeme geliyor.

Peki gerçekten neler oluyor?

Bunca toplantının yanında bol bol da parti düzenleniyor. Zirveye katılan şirketler akşam yemekleri ve kokteyller organize ederek, müşteri ağlarını genişletmenin peşine düşüyor.

Arada sırada The Killers gibi ünlü gruplar sahne alıp ortamı biraz ısıtmaya çalışır. Ancak genel tablo bir müzik festivali gibi değil; tahmin edebileceğiniz üzere kokteyllerde genel tablo atıştırmalıklar yiyen takım elbiseli adamlar yine baskın unsur.

Yani konuşup dans etme mekanı mı?

Belki de evet. Ancak Davos'un ardındaki ana fikir bir araya gelip bir tartışma başlatabilmek. Zirve dünyanın tüm sorunlarını çözme iddiasında bulunmuyor.

Turgut Özal ve Andreas Papandreu

Şu ana kadar Davos Zirvelerinden çıkan en somut siyasi sonuç 1980'lerde siyasi anlamda büyük bir gerilim yaşayan (Hora krizi) Türkiye ve Yunanistan'ın savaşın eşiğinden döndürülmüş olmasıdır.

O yıllarda Türkiye Başbakanı Turgut Özal Yunan mevkidaşıyla görüşüp Andreas Papandreu'nun güvenebileceği bir kişi olduğu kanaatine varmıştı.

Daha yakın geçmişte ise Brics olarak adlandırılan gelişen ülkeler (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'na rakip olabilecek bir Kalkınma Bankası'nın temellerini geçen yıl atmıştı.

Ancak bu fikrin ilk oluştuğu yer 2011'de Davos Zirvesi'ydi. Fikir babaları ise ekonomistler Lord Stern ve Joseph Stiglitz.

Gates'in ilgisini çekecek fikirlerim var, Davos'a nasıl giderim?

Davos'a gitmek için ya davetli olmanız - ki bir ülke lideri ya da üst düzey şirket yöneticisi olmadığınızı var sayarsak, sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir şirketten ya da sivil toplum kuruluşundan geliyor olmanız gerek - veya şirketinizi sizi Davos'a göndermesi için 27 bin dolar ödemeye ikna etmeniz gerek.

Bu arada davetiye ücretine pahalı otel konaklaması ve WEF üyelik ücreti dahil değil.

Bir risk sermayesi şirketi müşterilerini hoş tutabilmek için Davos'ta 700 bin dolardan fazla parayı gözden çıkarmış.

O kadar paranız yoksa yine de karavanınızla Davos kasabasına gidebilir ve zirve alanı çevresindeki etkinliklere katılabilirsiniz.

Karavan mı? Müzik festivali değil demiştiniz?

İnsanların zengin ve ünlü kişilere bir kartopu atımı mesafesi kadar yaklaşabilmek için neler yaptığını duysanız şaşardınız.

Planlamalar aylar öncesinden başlıyor ve koordine ediliyor.

'Otel kartı' olarak adlandırılan kartlardan almak mümkün. Bu kartlar konferans girişlerine imkan tanımıyor ancak otellerde düzenlenen davetlere girebiliyorsunuz.

Tüm bunlara değer mi?

Davos'a giden şirketler açısından bakıldığında zirveye katılmak tüm dünyayı dolaşıp tek tek müşterilerle yüz yüze görüşmekten daha az maliyetli. Sonuçta herkes tek bir kasabada toplanıyor.

Meraklılar içinse en kötü ihtimalle diğer meraklı kişilerle tanışma fırsatı oluyor.

Şaşıracaksınız ama davetiyem var, Davos hakkında ne bilmem gerekiyor?

Program yoğun. Günler genelde sabah 7'de kahvaltıyla başlıyor ve eğer şanslıysanız ertesi günün erken saatlerine kadar süren bir partiyle ona eriyor.

Ayrıca tabi bir de soğuk var. Katılımcılar genelde kayak kıyafetleriyle gelir. Ama tabii asıl amaç konferanslar ve salonlara girdiğiniz anda kendinizi sıcak bir ortamda buluyorsunuz. Bu yüzden her iki ortama da uygun kıyafet bulmak biraz zor olabilir.

Katılımcıların büyük kısmı çantalarında bir çift yedek ayakkabı bulundurur.

Asıl amaç kayak yapmak mı yani?

Garip bir şekilde Davos'a gidenler arasında çok azı kayağa ilgi gösterir. Pistlerin büyük kısmı zirve döneminde boş kalır. Hafta sonu geldiğindeyse bazı katılımcılar kendilerini kayağa verir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Başkanı Angel Gurria'yı zirvenin ardından bir pistin tepesinde görmeniz son derece olası.

Sayılarla Davos Zirvesi