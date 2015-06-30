Saray'ın davacısı Mimarlar Odası Başkanı: Tehdit var, koruma istedim, vermiyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetleri, hukuki statüsüne ilişkin mücadele yürüten, 59. davayı da yargıda açan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın koruma talebi Ankara Valiliği’nde bekletiliyor. Candan, “Koruma talebimizi hem Valiliğe hem de Savcılığa ilettik. Vali yardımcısı Kemal Karadağ inceliyorum gerekçesiyle tutuyor. Biz yönetim kurulumuz ve mekanımız için koruma talep ettik. Emniyete de yazışmaları iadeli taahhütlü olarak ulaştırdık. bu konuda henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Koruma verilmiş değil” dedi.

Medyanın bir kısmı tarafından aynı anda başlayan yayınlarla hedef gösterilen Candan, “Mevzu masa değil. Fotoğrafın büyüğünü önemli. Onu görmek gerekir. Cumhuriyet fabrika ayarlarına geri dönmeli. Bütün sistem bu yapı için tıkanmış durumda” diye konuştu.

‘Köşk’e dönmeli’

Candan, 23 kitle örgütünün desteği ile yapılan toplantının ardından Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP siyasetinin temsilciliğini yaptığnı, elindeki gücü kullandığını belirten Candan, “Adeta mevcut sistemin temsilcisi. Oturduğu yerden çıkması Çankaya Köşkü’ne dönmesi gerekiyor. Cumhuriyetin fabrika ayarlarına geri dönmeli” diye konuştu.

Şatafat ve debdebe

Saray’da düzenlenen iftar yemeğinin masasına ilişkin eleştirilerinin abartıldığını, “şatafat ve debdebenin gölgelenmek istendiğini” anlatan Candan, “Mevzu masa değil. Fotoğrafın büyüğünü görmek lazım. Bu sarayın daha kaça mal olduğunu kimse bilmiyor. Sistemi tutuyor, devletin şeffaf olmasını önlüyor. Cumhuriyetle hesaplaşma var, mevzuyu masaya indirgemeye çalışıyorlar. Oysa o mekanda alının nefes bile hukuksuz” değerlendirmesini yaptı.

‘Koruma verilmedi’

Kendisine yönelen ağır eleştiriler kapsamında tehdit telefonlarının sürdüğünü, sosyal medyayı kullanmaktan vazgeçtiğini belirten Candan, koruma talabine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Koruma talebimizi hem Valiliğe hem de Savcılığa ilettik. Vali yardımcısı Kemal Karadağ inceliyorum gerekçesiyle tutuyor. Biz yönetim kurulumuz ve mekanımız için koruma talep ettik. Emniyete de yazışmaları iadeli taahhütlü olarak ulaştırdık. bu konuda henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Koruma verilmiş değil.”

Candan, kendileri hakkında dava açıldığına yönelik beyanlar bulunduğunu, ancak bu yönde herhangi bir bulguya ulaşamadıklarını dile getirdi. Candan, “Danıştay’dan Kaçak Saray lehine çıktığı söylenin bir karar var. Biz konunun tarafıyız. Ancak bu kararın haberleri basına yansıdı. Biz kararı bulamıyoruz. Bize bir şey tebliğ edilmedi. UYAP’tan da avukatımız bakıyor, buraya da konulmamış. Anlaşılan Kaçak Saray için tüm sistem tıkanmış durumda” değerlendirmesini yaptı.