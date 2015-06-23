Mimarlar Odası: Kaçak Saray’da kurulan iftar masasının maliyeti 6 milyon 500 bin lira!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dün (22 Haziran 2015) Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve din adamlarına Ak Saray’da iftar yemeği verdiği devasa masa, sosyal medyada çok konuşuldu.

Sözcü'nün haberine göre; Mimarlar Odası ‘Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetleri’ hakkında yaptığı açıklamada masa ve sandalyelerin değeri 6 milyon 500 bin lira.

Odaya göre “Din adamlarının” iftarda buluştuğu o masa ve sandalyelerin değerinin ise 6 buçuk milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı. Bu rakam 6 bin 689 asgari ücretli işçinin maaşına denk gelirken yaklaşık 3 bin maden işçisinin de bir maaşına eşit.

İftara kimler katılmıştı?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen iftara, Mehmet Görmez, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Diyanet İşleri eski Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Dr. Tayyar Altıkulaç, Lütfi Doğan ve Prof. Dr. Süleyman Ateş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Dr. Ekrem Keleş ile birlikte, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, Diyarbakır Müftüsü Burhan İşliyen, Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve Mustafa Demirkan katıldı.