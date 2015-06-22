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Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Erdoğan'ın iftarına yeni makam aracıyla gitti

Görmez, garajda 1 aydır bekleyen araca dün ilk kez binmişti

22 Haziran 2015 23:58

Kamuoyunda tartışma yaratan diyanet işleri başkanlık makamına alınan 1 milyon TL'lik lüks Mercedes'in polemik konusu olmasından sonra araca binmeyerek "ibreti alem için iade" edeceğini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bu tavrından rahatsız olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'Haberim olsa Diyanet İşleri Başkanımıza iade etme derdim' demişti. Erdoğan daha sonra Görmez'e Cumhurbaşkanlığı envanterinden zırhlı Mercedes S600 model bir araç gönderdi. Görmez dün ilk kez 2010 model zırhlı Mercedes S600 model araca kullanmaya başladı. 1 aydır Diyanetin garajında bekleyen yeni makam aracına dün ilk kez binen Görmez, Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarına katıldı.

İlyas Koç'un Zaman'da yer alan haberine göre, DİB Başkanı Görmez, başkanlık makamına alınan 1 milyon TL'lik lüksMercedes'in polemik konusu olmasından sonra araca binmeyerek "ibreti alem için iade" edeceğini açıklamıştı. Görmez'in bu tavrından rahatsız olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Haberim olsa Diyanet İşleri Başkanımıza iade etme derdim” dedi. Erdoğan daha sonra Görmez'e Cumhurbaşkanlığı envanterinden zırhlı Mercedes S600 model bir araç gönderdi. Alınan bilgilere göre Görmez'e gönderilen 2010 model.

İddialara göre kamuoyunun tepkisinden çekinen Görmez, 1 aydır araca binmiyordu. Araç yaklaşık 1 aydır Diyanet İşleri Başkanlığı'nın garajında bekliyordu. Ancak dün akşam Saray'a iftara davetli olan Görmez'in konvoyunda iki Mercedes araç yer aldı. Görmez, iftir için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezindeki otoparktan saat 19.45 sularında Saray'a doğru hareket etti. Konvoyda iki mercedes olması dikkat çekti. Araçlardan birisi 06 LPS 90 plakalı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski makam aracı. Diğeri ise 06 DB 3487 plakalı Cumhurbaşkanını tahsis ettiği zırhlı Mercedes S600. Görmez'in 1 aydır kendisine tahsis edilen araca binmeyip Cumhurbaşkanlığı iftarına giderken binmesi "Saray'ın tepkisini çekmemek" olarak yorumlandı.

 

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