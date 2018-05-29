Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi olacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 10-17 Ağustos'ta düzenlenecek 24. Saraybosna Film Festivali'nin (SBF) juri başkanı Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi olacak.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, juri başkanlığını Farhadi'nin yapacağı bu yılki Saraybosna Film Festivali'nin açılışının da İranlı yönetmenin son filmi "Everybody Knows" ile yapılacağı ifade edildi.

Dünya prömiyeri bu yılki Cannes Film Festivali'nde yapılan filmin başrol oyuncuları Penelope Cruz ile Javier Bardem de 24. Saraybosna Film Festivali'nin ilk gününde İranlı senarist ve yönetmen Farhadi ile birlikte kırmızı halıda yürüyecek.

Bosna Hersek'te 1992-19995 yılları arasında yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali, geçmişte dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Balkanlar'ın en önemli film festivali olarak kabul edilen Saraybosna Film Festivali'ne bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Benicio del Toro gibi birçok ünlü isim katıldı.