“Saray içinde üst düzey SETA’cılar arasında şiddetli bir kavga yaşanmış, Fahrettin Altun’un ekibinden 20 kişi paket edilmiş”

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan (SETA) 20 çalışanın çıkarıldığı iddiasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Bu operasyonda Perinçek’in eli ve etkisi olduğu düşünüldü. Hatta, Perinçek’in gönlü hoş edilsin diye yapıldığı öne sürüldü. Pek aklıma yatmadığı için araştırma ve soruşturma ihtiyacı hissettim. Meğer kazın ayağı öyle değilmiş!..” dedi.

“Saray içinde üst düzey SETA’cılar arasında şiddetli bir kavga yaşanmış. Kapışmanın bir tarafında Fahrettin Altun diğer tarafında Serhat Albayrak varmış” diyen Takan, “Saray kaynakları, ‘güç kavgası’ dedi. Neticede kavgayı Serhat Albayrak kazanmış ve Fahrettin Altun’un ekibinden 20 kişi paket edilmiş. Saraycılar ‘şimdi güç Burhanettin Duran’da. Yani Serhat Albayrak’da…’ diyorlar” diye yazdı.

“Biri, Fahrettin Altun’a ‘sus’ talimatı vermiş olabilir mi?”

Takan yazısının devamında ise şunları kaydetti:

“Biri, Fahrettin Altun’a ‘sus’ talimatı vermiş olabilir mi?.. Kuvvetli ihtimal… Ankara, her gün Bakanlar Kurulu değişiklikleri yatıyor kalkıyor… Sarayda dedikodunun bini bir para!.. Kılıçlar çok keskin bilenmiş durumda…

Osmanlı’da bu durumda ne yapılırdı?.. Tarihçi değilim… Uzmanlık alanım olmayan konulara burnumu sokmak da tarzım değildir… En iyisi mi ya gidip hocalara sorun ya da bekleyin görün!.. Benim işim, sadece ve sadece haber vermek…”

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