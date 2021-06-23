SETA'da deprem: Ayrılanlardan 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam' mesajı

Gazetecileri fişlediği "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" raporunu hazırlayan İsmail Çağlar'ın da aralarında bulunduğu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) kadrosunda yer alan 20 kişinin işine son verildiği iddia edildi. Çağlar, Twitter üzerinden açıklama yaparak, "Yaklaşık 8 yıl süren SETA hikayesini bitirme kararı aldım. Bazı arkadaşlarımız işten çıkartıldı. İşten çıkarılmaları yanlış bulduğum için ayrıldım. " açıklamasını yaptı. Çalışanlardan Yusuf Özkır, ayrıldığını duyurduğu mesajında "CB Erdoğan'ın Büyük Türkiye ideali çerçevesinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.

Oda TV'de yer alan habere göre, SETA Vakfı'nın 20 kişinin işine son verdi. Kovulan isimler arasında, SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Koordinatörü olarak da görev yapan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atanan İsmail Çağlar'ın da olduğu belirtildi.

Takvim Gazetesi yazarı İsmail Çağlar’ın SETA’daki yazar sayfasının kaldırıldığı görüldü. Çağlar, 7 Nisan tarihinde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştı.

İsmail Çağlar: İşten çıkarılmaları yanlış bulduğum için işten ayrıldım

Çağlar, Twitter üzerinden açıklama yaparak, "Yaklaşık 8 yıl süren SETA hikayesini bitirme kararı aldım. Bazı arkadaşlarımız işten çıkartıldı. İşten çıkarılmaları yanlış bulduğum için ayrıldım. " açıklamasını yaptı.

Çağlar'ın açıklaması şöyle:

"Yaklaşık 8 yıl süren SETA hikayesini bitirme kararı aldım. Bazı arkadaşlarımız işten çıkartıldı. İşten çıkarılmaları yanlış bulduğum için ayrıldım. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Büyük Türkiye mücadelesine farklı kulvarlarda elimden geldiğince katkı vermeye devam edeceğim.

Eski çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim. Onların da mücadeleden taviz vermeyeceklerine eminim. Hepimiz hakkında hayırlı olur inşallah."

Ayrılanlar Twitter'dan 'yola devam' mesajı verdi

SETA çalışanı Hasan Basri Yalçın, Yusuf Özkır, Veysel Kurt ve Enes Bayraklı Twitter'dan şu mesajları paylaştı

"Zorunlu ve kişisel bir açıklama: 7 yılı aşkın bir süredir -zor zamanlarda- çalıştığım SETA’dan ayrılma kararı aldım. Sn Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’nin güçlü bir ülke olma yolunda bir akademisyen olarak bildiğimi söylemeye ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

"Kurumda kalan arkadaşlarımın da aynı özveri ile çalışmaya devam edeceklerine inanıyorum, kendilerine başarılar dilerim."

"SETA Vakfı'nda ve Kriter Dergisinde 6 yıldır devam eden görevim sona ermiş bulunuyor.

Bu süreçte çeşitli vesilelerle temasta olduğumuz Kriter okuyucularına, yazarlarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"CB Erdoğan'ın Büyük Türkiye ideali çerçevesinde yola devam inşallah"

Ne olmuştu?

SETA Vakfı'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" isimli raporunda gazetecileri fişleme niteliği taşıyan BBC Türkçe, DW Türkçe, Amerika'nın Sesi, Sputnik Türkiye, Euronews Türkçe, Independent Türkiye çalışanlarının özgeçmişleri yayınlanmıştı.

İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı 196 sayfalık raporda, ‘inceleme’ altına alınan medya kuruluşları ve gazetecilerin, "Türkiye için kritik olaylardaki tavrının ölçülmeye çalışıldığı" iddia edilmişti.

Dış basını inceleme iddiasıyla hazırlanan raporda, adı geçen kurumlarda çalışan tüm gazetecilerin özgeçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve daha önce çalıştıkları kurumlar yer aldı. Ayrıca, gazetelerin yayın politikalarının eleştirildiği raporda, bu kurumlar “algı çalışması yürütmekle” suçlanmıştı.

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