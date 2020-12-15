T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sarar çiftini bağlayarak döven ve evlerindeki kasayı soyan zanlılara 27'şer yıl hapis cezası

15 Aralık 2020 17:08

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'a (33) yargılandıkları mahkemece nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 27'şer yıl hapis cezası verildi.

ETİKETLER

Cemalettin SararZehra SararLulia DragusanAlexandr AricovSarar Şirketler GrubuSarar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24