Sarar çiftini bağlayarak döven ve evlerindeki kasayı soyan zanlılara 27'şer yıl hapis cezası

Sarar çiftinin Odunpazarı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde geçen yıl mayıs ayında yaşanan soygunla ilgili tutuklanan Moldova uyruklu ev çalışanı Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov'un yargılanması tamamlandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra Cemalettin Sarar ile avukatları katıldı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son savunmasını yapan sanıklar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti Sarar çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu ev çalışanı Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'a nitelikli yağma suçundan 14'er yıl, mala zarar verme suçundan 1'er yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 12'şer yıl olmak üzere toplamda 27'şer yıl hapse mahkum etti.

Heyet ayrıca firari sanıklar Dmitri Aricov (31), Alexei Terzinov (37), Ilia Saraci (27) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev'in (41) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.